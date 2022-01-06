Никто на Казахстан не нападал. Никаких оснований для ввода войск нет, - Н.Платошкин

00:32 07.01.2022

КТО НАПАЛ НА КАЗАХСТАН?



ТОКАЕВ ПОПРОСИЛ ПОМОЩИ У ОДКБ



Автор - Ютуб, "Красное радио"



