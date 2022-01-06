Кровавая баня в Алма-Ате: Русофобская политика Назарбаева закончилась бойней, - А.Колпакиди

00:36 07.01.2022

6 января 22

В Казахстане убиты 12 силовиков, 353 правоохранителей получили ранения

Евгений Берсенев



Десятки человек были убиты силовиками в Алма-Ате за последние часы при попытке захватов административных зданий и управлений полиции. Об этом сообщила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Авирбек в комментарии местному телевидению. Она добавила, что в некоторых зданиях еще проводится антитеррористическая операция. Местных жителей призвали временно не выходить из своих домов и объезжать указанные участки на своих автомобилях.



Точные данные о жертвах и пострадавших пока противоречивы, но местное ТВ сообщило, что в ходе беспорядков погибло 12 сотрудников правоохранительных органов и 353 получили ранения.



Историк Александр Колпакиди убежден, что причиной для беспорядков стала политика "либерализма с казахской спецификой".



- Простые граждане, наблюдающие роскошную жизнь правящего слоя, возмутились и вышли на улицы. Думаю, ими движет желание жить по-людски, они не хотят, чтобы их держали за скот. Собственно говоря, ситуация типичная для постсоветских государств. Когда наблюдается подбор кадров на руководящие должности по семейному принципу, власть использует для подавления оппонентов откровенно преступные методы.



"СП": - Многие эксперты говорят о том, что эти выступления инспирированы из-за рубежа.



- Знаете, я думаю, роль последователей пресловутого Джина Шарпа и различных там НКО сильно преувеличивается. Конечно, массы протестующих проявили удивительную самоорганизацию. Если у них был, скажем единый координирующий и организующий центр, то куда в таком случае смотрел КНБ, другие спецслужбы. Почему протест такой силы выпрыгнул как черт из табакерки?



Если брать во внимание накал и размах протеста, то они объясняются тем, что молодых жителей Казахстана сильно достала действующая власть и демографическая ситуация: там много молодежи. Она способна на резкие и радикальные протестные действия. Скажем, у нас в стране нет столько молодежи и поэтому протест носит иной характер.



По мнению бывшего народного депутата СССР и Государственной думы РФ Виктора Алксниса (в период работы в Госдуме в его избирательный округ входили казахстанские регионы), говорить о наличии целенаправленного руководства волнениями довольно трудно:



- Если бы имела место серьезная организация - вряд ли мы наблюдали бы столь частые случаи мародерства, грабежи. Чаще всего организаторы стремятся пресекать подобные явления, или минимизировать их, чтобы не создавать себе негативный имидж в глазах основной массы населения. Здесь ничего подобного мы не видели, так что элемент стихийности довольно значителен.



"СП": - Но кто, по вашему мнению, был вдохновителем беспорядков?



- Думаю, прежде всего сам Нурсултан Назарбаев.



"СП": - Вы шутите?! Его статуя снесена в Талдыкоргане, он лишился поста главы Совета безопасности…



- Нисколько не шучу. Именно его политика с начала 1990-х, направленная на выдавливание русских из Казахстана и замещение их казахами и привела к данному результату. На начало 2021 года русских в республике было менее 3,5 млн человек - 18,42 процента населения, в то время как по переписи 1989-го их было свыше 6,2 млн человек. Остальные были вынуждены уехать.



Можно сказать, что длительное время Нурсултан Абишевич, долгое время считавшийся другом России и сторонником укрепления связей с нашей страной, проводил мягкую этническую чистку. Это было, пожалуй, самое массовое изгнание русских с территории какой-либо из бывших союзных республик.



Теперь понятно, что на место образованных и обладавших знаниями, опытом и навыками граждан пришла молодежь, нередко из сельской местности, нередко малограмотная.



"СП": - Еще и воспитанная, прямо скажем, в недружественном к России духе…



- Можно сказать больше - в явно русофобском духе, к тому же довольно агрессивном. Власти, видимо, надеялись держать массы этих молодых людей под контролем. Однако в один "прекрасный" момент не справились с этим, молодежь вышла из-под контроля. Пошла на акции протеста и, что называется, "погуляла" там - как умела. Продемонстрировала, на что способна.



"СП": - Теперь перед казахстанскими властями стоит задача покончить с беспорядками. Уже известно о решении ввести в страну войска ОДКБ, в которых главную роль играют российские подразделения.



- Это, конечно, позитивный момент, что мы помогаем прекратить насилие. Но меня беспокоит, что будет происходить потом. Не вернется ли все позднее на круги своя и не возобновится ли прежняя русофобская политика казахского руководства? Не напишут ли лет через двадцать в казахских учебниках, как русский солдат своим сапогом давил "стремление к свободе" у "борющихся казахов"? Такое вполне возможно.



Россия, наряду с военной помощью, откликнувшись на мольбы руководства Казахстана навести порядок, должна потом использовать "мягкую силу" для воздействия на политику местной власти.



Мы должны повлиять на власть республики в плане прекращения противостояния между жузами (которое сыграло свою роль в этих беспорядках), мы должны настаивать на придании русскому языку статуса второго государственного и обеспечения прав русского и русскоязычного населения.



Посмотрите на национальный состав власти Казахстана, его силовых структур и политических объединений - там почти нет русских. Это же вопиющее нарушение прав! Мы идем на выручку и вправе выдвигать эти требования.