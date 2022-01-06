Правоохранители Казахстана утверждают, что взяли под контроль мэрии всех городов страны

08:28 07.01.2022

В Казахстане правоохранители взяли под контроль все здания мэрий и отделений полиции



Сотрудники правоохранительных органов Казахстана взяли под контроль все здания мэрий и отделений полиции. Об этом заявили в эфире телеканала "Хабар 24", передает РИА Новости.



Отмечается, что правоохранители установили контроль над всеми городскими и районами акиматами в стране.



Ранее сообщалось, что в казахстанской Алма-Ате в ходе ночной зачистки велась стрельба из бронетехники. По информации РЕН ТВ, ночью в городе проводилась спецоперация по ликвидации банд мародеров. С момента наступления темноты там идут бои.



2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.