В России задержали 14 человек, поддерживающих протестные акции в Казахстане

08:33 07.01.2022

Правоохранительные органы Москвы и Екатеринбурга задержали 14 человек, которые выступали в поддержку протестных акций в Казахстане. Люди выходили на одиночные пикеты.



Как сообщает URA.RU, на троих москвичей составили административные протоколы и задержали в отделении полиции до суда.



Других граждан, которые выступали в поддержку протестных движений в Казахстане, обвинили в участии в несогласованной акции и нарушении режима повышенной готовности.



Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в Алма-Ате слышны выстрелы, но баррикады уже разобраны, на улицах нет ни полиции, ни протестующих. Также отмечалось, что людей на улицах практически нет, частично улицы очищены от баррикад, кое-где собран крупный мусор.