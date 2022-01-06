Армения послала в Казахстан 70 миротворцев

08:44 07.01.2022

Армянские военные направились в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ.



По данным Sputnik Армения, речь идет о порядка 70 военнослужащих, которым предстоит в составе контингента обеспечивать охрану объектов стратегического значения на фоне массовых протестов в Казахстане.



В Коллективные миротворческие силы могут входить специальный военный, полицейский и гражданский персонал и силы и средства, выделенные странами ОДКБ. В состав контингента от России войдет подразделение воздушно-десантных войск.