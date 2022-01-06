Уран резко подорожал на мировом рынке из-за ситуации в Казахстане

08:48 07.01.2022

Цена на уран на мировых торговых площадках резко возросла из-за ситуации в Казахстане, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные специализированной платформы UxC, фиксирующей мировые цены на металл.



Утром 5 января уран резко подорожал: его стоимость на мировых рынках выросла на восемь процентов и достигла 45,25 доллара за фунт. При этом 4 января его стоимость составляла 42 доллара. В Bloomberg напомнили, что Казахстан обеспечивает около 40 процентов мировых поставок урана.



"В случае если даже в краткосрочной перспективе появляется неопределенность относительно поставок, держатели урана неохотно торгуют им. Несмотря на то что сейчас нехватки поставок не наблюдается, игроки на рынке исходят из того, что для этого есть предпосылки", - подчеркнул глава UxC Джонатан Хинз.