 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.01.2022
11:43  Казахстан – попытка государственного самоубийства, - "ФСК"
11:29  Новым главой Казахстана де-факто стал генерал Сердюков (командир миротворцев)
11:23  Киргизский спецназ "Скорпион" спешит на помощь братьям-казахам
10:53  Казахстанцы объединяются в народные дружины для охраны правопорядка
10:21  Лепят снегурок? В Киргизии снова не удалось собрать депутатов нового парламента
10:15  Маргарита Симоньян: 6 требований к режиму Токаева
10:11  В центре Алматы опять стрельба - "террористов" выбивают из захваченных гос-офисов

09:25  Войск и полиции в Алматы нет. Все попрятались, - рассказ местной русской
09:13  Картины Коровина и Верещагина. Арестовано все имущество экс-укр-президента Порошенко
09:00  В.Жириновский: Причина бунта-мятежа в Казахстане - бездарная политика Назарбаева-Токаева
08:54  На Украине запретили издавать газеты и кроссворды на русском языке
08:48  Уран резко подорожал на мировом рынке из-за ситуации в Казахстане
08:44  Армения послала в Казахстан 70 миротворцев
08:41  У террористов были снайперы со специальными винтовками, - замрук администрации Казпреза Абаев
08:33  В России задержали 14 человек, поддерживающих протестные акции в Казахстане
08:28  Правоохранители Казахстана утверждают, что взяли под контроль мэрии всех городов страны
00:38  Елбасы - изыди. Ввод войск склеит лопнувшую КазМародерию? - В.Хлюпин
00:36  Кровавая баня в Алма-Ате: Русофобская политика Назарбаева закончилась бойней, - А.Колпакиди
00:32  Никто на Казахстан не нападал. Никаких оснований для ввода войск нет, - Н.Платошкин
00:27  Анатомия странного бунта. КазВласти несут околесицу, - А.Дубнов
00:24  Пожар в Центральной Азии лишь разгорается, - С.Ищенко
00:23  Daily Mail: Казахское правительство должно предоставить людям лошадей и сено...
00:19  Погромщики уничтожили в Алматы золотой фонд казахского кино
00:17  Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан, - Р.Зубков
00:16  Власти Казахстана опоздали с реакцией. Обрушены сами основы, - Дарья Асламова
00:13  В Таджикистане 2022-2026 объявлены - "Годами развития промышленности"
00:09  У Псаки есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ
00:08  В Киргизии учредили очередной полезный инвестиционный госорган - KADI
00:06  Елбасы с семейством двумя бизнес-джетами улетел через Бишкек в ОАЭ?
Четверг, 06.01.2022
21:11  Каз-оппозиционер Аблязов заявил, что к протестам в Казахстане не имеет прямого отношения
20:09  В Казахстан высаживаются части 45-й бригады спецназа, 98-й Ивановской и 104-й Ульяновской дивизий ВДВ России
19:06  В Казахстан вылетели 5 бортов белорусских миротворцев
18:59  Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции, - В.Федоров
17:40  Двум пленным полицаям в Алматы восставшие отрубили головы
17:34  Восставшие в Алматы захватили и удерживают телебашню "Коктобе"
17:28  Бардак в Казахстане отнюдь не закончился, - В.Ворсобин (репортаж из Алматы)
14:12  КазАрмии удалось выбить восставших из занятых облакиматов в Таразе и Семее (экс-Аулие-Ате и Семипалатинске)
13:46  Кыргызский Парламент не смог собраться на экстренное внеочередное заседание. Причапали только 40 депутатов
13:27  Не верю в самоорганизацию "народных казахских масс", - Петр Милосердов
13:21  Конец назарбаевизма. Это проделки Путина, - Стась Белковский
13:19  Конгресс РосДемШизИноагентИнтеллигенции: Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!
12:29  Росдемшиз Шлосберг предрекает войну казахов с интервентами
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Уран резко подорожал на мировом рынке из-за ситуации в Казахстане
08:48 07.01.2022

Цена на уран на мировых торговых площадках резко возросла из-за ситуации в Казахстане, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные специализированной платформы UxC, фиксирующей мировые цены на металл.

Утром 5 января уран резко подорожал: его стоимость на мировых рынках выросла на восемь процентов и достигла 45,25 доллара за фунт. При этом 4 января его стоимость составляла 42 доллара. В Bloomberg напомнили, что Казахстан обеспечивает около 40 процентов мировых поставок урана.

"В случае если даже в краткосрочной перспективе появляется неопределенность относительно поставок, держатели урана неохотно торгуют им. Несмотря на то что сейчас нехватки поставок не наблюдается, игроки на рынке исходят из того, что для этого есть предпосылки", - подчеркнул глава UxC Джонатан Хинз.

Источник - НИАТ "Ховар"
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