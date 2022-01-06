На Украине запретили издавать газеты и кроссворды на русском языке

08:54 07.01.2022

На Украине запретили СМИ выходить на русском языке

"Известия": на Украине запретили издавать газеты и кроссворды на русском языке

Антон Демидов



На Украине запретили газетам, журналам и сборникам кроссвордов выходить на русском языке, сообщают "Известия".



Соответствующая норма прописана в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, языковое квотирование начнет действовать с 16 января. Запрет распространяется на общенациональные печатные СМИ.



Однако есть условие, при котором издания в стране смогут издаваться на русском. Для этого необходимо выставлять на прилавки такое же количество экземпляров изданий на украинском языке.



При этом главный редактор "КП в Украине" Оксана Богданова заявила, что выпускать два тиража слишком дорого, поскольку бумага, печать и реализация - основные статьи расходов.



Для региональных печатных изданий же предусмотрено послабление. Они могут готовить публикации на выбранном ими языке до 2024 года.



Кроме того, на Украине с 16 июля 2022 года в сфере обслуживания будут штрафовать за общение с клиентами на русском языке.



Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что борьба с русским языком в стране – одна из главных ошибок, которую допустил Киев.



В апреле 2019 года на Украине приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.