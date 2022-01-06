В.Жириновский: Причина бунта-мятежа в Казахстане - бездарная политика Назарбаева-Токаева

09:00 07.01.2022

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал в эфире Радио "Комсомольская правда" две главные причины протестов в Казахстане.



Во-первых, политик назвал политическую причину, отметив, что у власти в республике остается "одна и та же команда". По его словам, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является формальной фигурой, а править продолжает Нурсултан Назарбаев.



"Назарбаев – это не руководитель современный. Он был при советской власти еще председателем правительства советского Казахстана, первым секретарем ЦК Коммунистической партии Казахстана... Есть Токаев, на самом деле, продолжает править Назарбаев. Это вызывало недовольство",



Жириновский также заявил об "очень мощном" социальном расслоении. "Есть свои олигархи и большинство своих бедных, в основном это сельские районы и маленькие города. Как и у нас. Они повторяют: вот социальная политика как у нас, а бунт-мятеж, который происходит в эти дни в Алма-Ате в основном – мой родной город – как в Киргизии. То есть, не довольны властью", - сказал он, отметив, что повышение цен стало поводом для такого "взрыва".



Напомним, акции протеста в Казахстане начались после резкого повышения цен на газ, однако позже акции переросли в беспорядки. Со среды, 5 января, во всей стране введен режим ЧП.