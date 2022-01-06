В центре Алматы опять стрельба - "террористов" выбивают из захваченных гос-офисов

10:11 07.01.2022

В ЦЕНТРЕ АЛМА-АТЫ ВНОВЬ ЗВУЧАТ ВЫСТРЕЛЫ, ВЛАСТИ СООБЩИЛИ О СНАЙПЕРАХ В ТОЛПЕ ПРОТЕСТУЮЩИХ

В Казахстане продолжаются беспорядки.



На центральной площади Алма-Аты вновь звучат выстрелы, об этом сообщает РИА "Новости".



Предположительно вооруженные люди находятся в здании одного из телеканалов, расположенных там же. Прибывшие на бронеавтомобиле военные готовятся к зачистке, о чем предупредили находящихся на площади.



Между тем власти Казахстана сообщили о том, что в числе митингующих есть снайперы.