|В центре Алматы опять стрельба - "террористов" выбивают из захваченных гос-офисов
10:11 07.01.2022
В ЦЕНТРЕ АЛМА-АТЫ ВНОВЬ ЗВУЧАТ ВЫСТРЕЛЫ, ВЛАСТИ СООБЩИЛИ О СНАЙПЕРАХ В ТОЛПЕ ПРОТЕСТУЮЩИХ
В Казахстане продолжаются беспорядки.
На центральной площади Алма-Аты вновь звучат выстрелы, об этом сообщает РИА "Новости".
Предположительно вооруженные люди находятся в здании одного из телеканалов, расположенных там же. Прибывшие на бронеавтомобиле военные готовятся к зачистке, о чем предупредили находящихся на площади.
Между тем власти Казахстана сообщили о том, что в числе митингующих есть снайперы.