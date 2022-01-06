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|Маргарита Симоньян: 6 требований к режиму Токаева
10:15 07.01.2022
Симоньян выдвинула Токаеву 6 "условий" за помощь в зачистке протеста войсками РФГлавная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян выдвинула шесть требований режиму в Казахстане за помощь в разгоне протестов. Ключевое лицо в пропагандистской машине Кремля, руководительница Russia Today Маргарита Симоньян предъявила требования властям Казахстана. Их она опубликовала на личном канале в Telegram вечером 5 января.
Симоньян хочет выполнения режимом в Казахстане шести "условий" в обмен на военную помощь в разгоне массовых протестов. Речь о полной русификации страны. 1. Признание оккупированного Крыма российским. 2. Вернуть в обиход кириллицу. 3. Сделать русский язык вторым государственным. 4. "Оставить в покое" русские школы. 5. Истребить в стране "антироссийские НКО" (некоммерческие организации). 6. "Братская" к России внутрення политика без сотрудничества с националистическими силами. "Ибо неча", - констатировала Симоньян. Контекст Масштабные протесты охватили Казахстан в начале января из-за повышения цен на газ. Ситуация быстро вышла из-под контроля. Начались кровопролитные столкновения протестующих с силовиками, захват государственных зданий, объектов инфраструктуры. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился за помощью к ОДКБ. Для подавления протестов в страну в самое ближайшее время будут введены войска РФ и Беларуси.