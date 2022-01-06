Лепят снегурок? В Киргизии снова не удалось собрать депутатов нового парламента

10:21 07.01.2022

7 января 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

В Жогорку Кенеше не хватает депутатов для принятия решения по миротворцам



Для получения согласия Жогорку Кенеша на участие кыргызстанских военных в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане должен проголосовать 61 нардеп. Об этом на заседании заявил депутат Исхак Масалиев.



По его словам, вопрос не пройдет, несмотря на кворум.



"Нужно набрать 61 голос. А у нас 53 нардепа сидит тут", - сказал Исхак Масалиев.



"Сейчас начинается заседание комитета. Несколько депутатов едут", - ответил спикер Талант Мамытов.