 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.01.2022
11:43  Казахстан – попытка государственного самоубийства, - "ФСК"
11:29  Новым главой Казахстана де-факто стал генерал Сердюков (командир миротворцев)
11:23  Киргизский спецназ "Скорпион" спешит на помощь братьям-казахам
10:53  Казахстанцы объединяются в народные дружины для охраны правопорядка
10:21  Лепят снегурок? В Киргизии снова не удалось собрать депутатов нового парламента
10:15  Маргарита Симоньян: 6 требований к режиму Токаева
10:11  В центре Алматы опять стрельба - "террористов" выбивают из захваченных гос-офисов

09:25  Войск и полиции в Алматы нет. Все попрятались, - рассказ местной русской
09:13  Картины Коровина и Верещагина. Арестовано все имущество экс-укр-президента Порошенко
09:00  В.Жириновский: Причина бунта-мятежа в Казахстане - бездарная политика Назарбаева-Токаева
08:54  На Украине запретили издавать газеты и кроссворды на русском языке
08:48  Уран резко подорожал на мировом рынке из-за ситуации в Казахстане
08:44  Армения послала в Казахстан 70 миротворцев
08:41  У террористов были снайперы со специальными винтовками, - замрук администрации Казпреза Абаев
08:33  В России задержали 14 человек, поддерживающих протестные акции в Казахстане
08:28  Правоохранители Казахстана утверждают, что взяли под контроль мэрии всех городов страны
00:38  Елбасы - изыди. Ввод войск склеит лопнувшую КазМародерию? - В.Хлюпин
00:36  Кровавая баня в Алма-Ате: Русофобская политика Назарбаева закончилась бойней, - А.Колпакиди
00:32  Никто на Казахстан не нападал. Никаких оснований для ввода войск нет, - Н.Платошкин
00:27  Анатомия странного бунта. КазВласти несут околесицу, - А.Дубнов
00:24  Пожар в Центральной Азии лишь разгорается, - С.Ищенко
00:23  Daily Mail: Казахское правительство должно предоставить людям лошадей и сено...
00:19  Погромщики уничтожили в Алматы золотой фонд казахского кино
00:17  Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан, - Р.Зубков
00:16  Власти Казахстана опоздали с реакцией. Обрушены сами основы, - Дарья Асламова
00:13  В Таджикистане 2022-2026 объявлены - "Годами развития промышленности"
00:09  У Псаки есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ
00:08  В Киргизии учредили очередной полезный инвестиционный госорган - KADI
00:06  Елбасы с семейством двумя бизнес-джетами улетел через Бишкек в ОАЭ?
Четверг, 06.01.2022
21:11  Каз-оппозиционер Аблязов заявил, что к протестам в Казахстане не имеет прямого отношения
20:09  В Казахстан высаживаются части 45-й бригады спецназа, 98-й Ивановской и 104-й Ульяновской дивизий ВДВ России
19:06  В Казахстан вылетели 5 бортов белорусских миротворцев
18:59  Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции, - В.Федоров
17:40  Двум пленным полицаям в Алматы восставшие отрубили головы
17:34  Восставшие в Алматы захватили и удерживают телебашню "Коктобе"
17:28  Бардак в Казахстане отнюдь не закончился, - В.Ворсобин (репортаж из Алматы)
14:12  КазАрмии удалось выбить восставших из занятых облакиматов в Таразе и Семее (экс-Аулие-Ате и Семипалатинске)
13:46  Кыргызский Парламент не смог собраться на экстренное внеочередное заседание. Причапали только 40 депутатов
13:27  Не верю в самоорганизацию "народных казахских масс", - Петр Милосердов
13:21  Конец назарбаевизма. Это проделки Путина, - Стась Белковский
13:19  Конгресс РосДемШизИноагентИнтеллигенции: Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!
12:29  Росдемшиз Шлосберг предрекает войну казахов с интервентами
12:02  Комендатура Алматы: наши потери - 12 "двухсотых", 353 - "трехсотых"
12:00  В Алма-Ату прибыл первый борт с российскими войсками
11:51  Конец евразийского мифа, - Н.Ульянов
10:48  В Бишкеке проходит акция протеста против ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан
10:43  Кыргызы готовы послать "миротворцев" в Казахстан
10:37  Токаев сформировал Особую следгруппу по наказанию восставших. Судить будут "тройкой"?
10:18  В Якутске протестующий из солидарности с братьями-казахами поджег ковер на входе в Дом правительства
10:08  Поменяли кресло блатному ушлепку. Асет Иргалиев - новый глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана
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Казахстанцы объединяются в народные дружины для охраны правопорядка
10:53 07.01.2022

Москва. 7 января. - В регионах Казахстана активисты объединяются в народные дружины для обеспечения общественного порядка, сообщили в эфире гостелеканала 24kz.

Так, по сообщениям местных властей в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях минувшей ночью беспорядков не было, ситуация находится под контролем. В Туркестанской области к обеспечению правопорядка подключились гражданские активисты, ситуация по заверениям местных властей там тоже под контролем. Работает оперативный штаб из числа представителей правоохранительных органов.

Для жителей Карагандинской области открыли горячую линию по всем вопросам, касающимся текущей ситуации. В Акмолинской области созданы народные дружины по инициативе общественников, они также помогают в обеспечении общественного порядка. В дружины вошли спортсмены, ветераны вооруженных сил и представители общественных организаций.

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В Шымкенте после погромов сильно пострадали объекты инфраструктуры. В городе создан оперативный штаб.

В Атырауской области к вечеру 6 января основная группа протестующих самостоятельно покинули городскую площадь, оставшихся задержали за нарушение режима ЧП. Сейчас обстановка в регионе стабилизируется.

Между тем в Кызылординской области ситуация по-прежнему остается напряженной. От террористических банд в Кызылорде (адмцентр Кызылординской области) пострадали несколько зданий, в том числе областной акимат и здание филиала партии "Nur Otan", на улицах города десятки сгоревших машин, разгромлены магазины и кафе. Антитеррористическая операция продолжается.

В Алматы также продолжается зачистка улиц от бандформирований. По данным МВД, террористы оказываются сопротивление силовым структурам.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в результате массовых протестов задержаны порядка 3 тыс. человек, ликвидированы 26 преступников, еще 18 ранены.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Источник - INTERFAX.RU
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641541980
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