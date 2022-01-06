|Киргизский спецназ "Скорпион" спешит на помощь братьям-казахам
11:23 07.01.2022
7 января 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
Миротворцы ОДКБ в Казахстане. От Кыргызстана отправляется "Скорпион"
В случае потери военной техники в РК ОДКБ возместит ущерб. Об этом журналистам сообщил министр обороны Бактыбек Бекболотов.
По его словам, возможно, сегодня же военнослужащие из Кыргызстана отправятся в Казахстан.
"Туда едет спецпозразделение "Скорпион". Ни одного солдата, только офицеры, прапорщики и контрактники. Они подготовлены. Отправим сразу же после указа президента двумя бортами. На первом - личный состав, на втором - военная техника", - сказал Бактыбек Бекболотов.
Он отметил, что в случае потери военной техники ОДКБ возместит ущерб Кыргызстану.
Жогорку Кенеш сегодня поддержал решение главы государства направить военнослужащих в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан.