Киргизский спецназ "Скорпион" спешит на помощь братьям-казахам

11:23 07.01.2022

7 января 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Миротворцы ОДКБ в Казахстане. От Кыргызстана отправляется "Скорпион"



В случае потери военной техники в РК ОДКБ возместит ущерб. Об этом журналистам сообщил министр обороны Бактыбек Бекболотов.



По его словам, возможно, сегодня же военнослужащие из Кыргызстана отправятся в Казахстан.



"Туда едет спецпозразделение "Скорпион". Ни одного солдата, только офицеры, прапорщики и контрактники. Они подготовлены. Отправим сразу же после указа президента двумя бортами. На первом - личный состав, на втором - военная техника", - сказал Бактыбек Бекболотов.



Он отметил, что в случае потери военной техники ОДКБ возместит ущерб Кыргызстану.



Жогорку Кенеш сегодня поддержал решение главы государства направить военнослужащих в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан.