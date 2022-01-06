 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.01.2022
11:43  Казахстан – попытка государственного самоубийства, - "ФСК"
11:29  Новым главой Казахстана де-факто стал генерал Сердюков (командир миротворцев)
11:23  Киргизский спецназ "Скорпион" спешит на помощь братьям-казахам
10:53  Казахстанцы объединяются в народные дружины для охраны правопорядка
10:21  Лепят снегурок? В Киргизии снова не удалось собрать депутатов нового парламента
10:15  Маргарита Симоньян: 6 требований к режиму Токаева
10:11  В центре Алматы опять стрельба - "террористов" выбивают из захваченных гос-офисов

09:25  Войск и полиции в Алматы нет. Все попрятались, - рассказ местной русской
09:13  Картины Коровина и Верещагина. Арестовано все имущество экс-укр-президента Порошенко
09:00  В.Жириновский: Причина бунта-мятежа в Казахстане - бездарная политика Назарбаева-Токаева
08:54  На Украине запретили издавать газеты и кроссворды на русском языке
08:48  Уран резко подорожал на мировом рынке из-за ситуации в Казахстане
08:44  Армения послала в Казахстан 70 миротворцев
08:41  У террористов были снайперы со специальными винтовками, - замрук администрации Казпреза Абаев
08:33  В России задержали 14 человек, поддерживающих протестные акции в Казахстане
08:28  Правоохранители Казахстана утверждают, что взяли под контроль мэрии всех городов страны
00:38  Елбасы - изыди. Ввод войск склеит лопнувшую КазМародерию? - В.Хлюпин
00:36  Кровавая баня в Алма-Ате: Русофобская политика Назарбаева закончилась бойней, - А.Колпакиди
00:32  Никто на Казахстан не нападал. Никаких оснований для ввода войск нет, - Н.Платошкин
00:27  Анатомия странного бунта. КазВласти несут околесицу, - А.Дубнов
00:24  Пожар в Центральной Азии лишь разгорается, - С.Ищенко
00:23  Daily Mail: Казахское правительство должно предоставить людям лошадей и сено...
00:19  Погромщики уничтожили в Алматы золотой фонд казахского кино
00:17  Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан, - Р.Зубков
00:16  Власти Казахстана опоздали с реакцией. Обрушены сами основы, - Дарья Асламова
00:13  В Таджикистане 2022-2026 объявлены - "Годами развития промышленности"
00:09  У Псаки есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ
00:08  В Киргизии учредили очередной полезный инвестиционный госорган - KADI
00:06  Елбасы с семейством двумя бизнес-джетами улетел через Бишкек в ОАЭ?
Четверг, 06.01.2022
21:11  Каз-оппозиционер Аблязов заявил, что к протестам в Казахстане не имеет прямого отношения
20:09  В Казахстан высаживаются части 45-й бригады спецназа, 98-й Ивановской и 104-й Ульяновской дивизий ВДВ России
19:06  В Казахстан вылетели 5 бортов белорусских миротворцев
18:59  Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции, - В.Федоров
17:40  Двум пленным полицаям в Алматы восставшие отрубили головы
17:34  Восставшие в Алматы захватили и удерживают телебашню "Коктобе"
17:28  Бардак в Казахстане отнюдь не закончился, - В.Ворсобин (репортаж из Алматы)
14:12  КазАрмии удалось выбить восставших из занятых облакиматов в Таразе и Семее (экс-Аулие-Ате и Семипалатинске)
13:46  Кыргызский Парламент не смог собраться на экстренное внеочередное заседание. Причапали только 40 депутатов
13:27  Не верю в самоорганизацию "народных казахских масс", - Петр Милосердов
13:21  Конец назарбаевизма. Это проделки Путина, - Стась Белковский
13:19  Конгресс РосДемШизИноагентИнтеллигенции: Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!
12:29  Росдемшиз Шлосберг предрекает войну казахов с интервентами
12:02  Комендатура Алматы: наши потери - 12 "двухсотых", 353 - "трехсотых"
12:00  В Алма-Ату прибыл первый борт с российскими войсками
11:51  Конец евразийского мифа, - Н.Ульянов
10:48  В Бишкеке проходит акция протеста против ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан
10:43  Кыргызы готовы послать "миротворцев" в Казахстан
10:37  Токаев сформировал Особую следгруппу по наказанию восставших. Судить будут "тройкой"?
10:18  В Якутске протестующий из солидарности с братьями-казахами поджег ковер на входе в Дом правительства
10:08  Поменяли кресло блатному ушлепку. Асет Иргалиев - новый глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана
09:48  С третьей попытки раздолбая-мистификатора Догоева все-таки выгнали из Минцифры Киргизии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан – попытка государственного самоубийства, - "ФСК"
11:43 07.01.2022

Эпоха Назарбаева улетает с дымом алма-атинских пожаров января 2022 года

Казахстанский бунт, стремительность которого ошарашила даже крепких специалистов, обозначил край, к которому подошла самая стабильная (так казалось!) республика бывшего СССР. Об этом моменте мечтали, его ждали, к нему готовились. Слишком важен в геополитическом смысле этот гигантский кусок не слишком заселенной, но слишком богатой земли.

Мятеж готовили комплексно, привлекая к нему многих, кого мы еще узнаем.

Режиссура событий понятна. Триггером выбрали стремительный рост цен на сжиженный газ, хотя не вызывает сомнения, что это была нехитрая уловка. Сигналом стало видеообращение нефтяников, и вот "над всем Казахстаном безоблачное небо"…

Разве не удивительно, что эпицентром взрыва стал задрипанный поселок Западного Казахстана, а погромы начались в Алма-Ате? Организаторы, соображающие в значимости символов, понимали, что Жанаозен – это символ недавнего бунта против Назарбаева, а площадь Республики Алма-Аты – символ мятежа 1986 года.

Кроме того, зачем бунтовать в продуваемом, морозном, почти сибирском Целинограде (Нур-Султане), когда удобнее это сделать в теплой "южной столице", куда опять же легче и дешевле подвезти революционное мясо – мамбетов из Чимкента, Тараза, Туркестана и Кзыл-Орды. Южане в Казахстане – это ведь навроде украинских западенцев: пассионарные, завистливые, жестокие бездельники.

О подготовленности мятежа говорят вполне "квалифицированные" действия протестующих как в Западном Казахстане, так и в Алма-Ате. Они перекрывали движение колонн силовиков, невооруженным взглядом видны "запевалы" как в соцсетях, так и в толпе, не удивительно и большое количество "коктейлей Молотова", использованных в ночь на 5 января. А ведь для них требуются тара, приготовление состава горючей смеси (обычно разведенный в бензине пенопласт), и наконец, нужны люди, кто это делает. На все это нужны деньги и админресурс.

Не удивила и массовость протеста в Алма-Ате, где ищут работу десятки тысяч выходцев из южных областей. Здесь же расположены главные и многочисленные ВУЗы, стабильно поставляющие тупых, но свободолюбивых студентов-бунтарей. Потому попытки поджечь Казахстан больше всего предпринимаются именно в Алма-Ате, ибо казахи-северяне народ в большинстве спокойный.

Организаторы отлично знали, что ставку надо делать на общественное раздражение властью Семьи. Свой громадный авторитет Назарбаев стараниями своих родственников и сервильных чиновников довел до абсурда. Разочарование людей трансформировалось в ненависть. "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") кричали на митингах еще в 2013-ом. Ненависть вскипела и сорвала крышку.

Кстати, "газовый бунт" продемонстрировал насколько бесхребетными и оказались созданные Назарбаевым политические институты, оказавшиеся неготовыми для кризисных ситуаций нового типа. Акимы оказались трусами, маслихаты разбежались. Монолит партии "Нур-Отан" оказался бумажным.

Горит офис партии "Нур-Отан"

Горит офис партии "Нур-Отан"

Кроме того, те, кто поднес к Казахстану спичку, использовали и выпущенный на волю в постсоветской республике степной трайбализм. Любой алма-атинский таксист по дороге из аэропорта мог рассказать вам, как всех достала власть "выскочек шапырашты". Родоплеменная ментальность никуда на самом деле не исчезла; более того, она стала модной, приобрела политический вес. Бесконечные киргизские революции тому пример.

Появление Токаева несколько остудило ситуацию, но потом двоевластие усилило недовольство. И вот время "АкОрды и Библиотеки" завершилось.

Эпоха Назарбаева улетает с дымом алма-атинских пожаров января 2022 года. Какой будет следующая эпоха, абсолютно непонятно.

Трое суток мятеж развивался по сценарию, хотя реальными эпицентрами стали лишь Алма-Ата, Актау и отчасти Актобе.

Актобе 5 января

Актобе 5 января

"Газовая революция" оказалась по-киргизски мобильна и не стала превращаться в стойбище, наподобие киевского майдана.

Алма-Ата.Ночь на 5 января

Алма-Ата.Ночь на 5 января

Уже в ночь на 5 января новые революционеры начали тупо грабить магазины. А в Алма-Ате есть чем поживиться, хватило суток, чтобы протестующие превратились в бандитов. Первоначально хаос регулировался, через призывы "бомбить" оружейные магазины, отбирать у полиции огнестрел, поджигать машины, административные здания, отделения полиции. Однако мамбеты втянулись и уже вооруженные стали нападать на дома и квартиры.

Примечательно, что рафинированные казахстанские эксперты, вроде Досыма Сатпаева, явно удовлетворенные ходом событий, мудрствовали на тему необходимости фундаментальных перемен, а не временных затычек, предпринимаемых Токаевым. Хотя Сатпаев знает, что к таким переменам не дойти через поджоги, погромы и убийства.

Токаев, не выказавший ни нервозности, ни трусости, последовательно расправлял крылья, а на это нужны время и решимость. Когда в Алма-Ате только раздували погром, президент признал право граждан на мирный протест и экстренно разрешил "газоценовую" причину конфликта. Только ведь это была не причина, это был лишь повод. Когда начали громить машины и бить полицейских, Токаев еще раз призвал мятежников угомониться.

На улицах города

На улицах города

Он вполне разумно заявил о смещении Папы и переходе к нему самому руководства Совбеза, распустил правительство, начал точечную зачистку руководства. "Альфу" возглавил авторитетный среди силовиков Берик Кунабаев, ставший одновременно и зампредом КНБ, во главе которого был поставлен Ермек Сагинбаев.

Было очевидно, что уже через несколько дней на казахстанцев, поддержавших бунт, обрушатся необратимые последствия. Прежде всего, финансовые, ибо начав бунтовать из-за цены на газолин, они получат повышение цен на все подряд. Потому появился указ о госрегулировании на 180 дней цен на социально значимые продукты, был создан спецфонд для поддержки детей, последовало обещание следить за экономическими игроками, уже готовыми к ценовым сговорам.

Требуется контроль, а контроль – это правоохранительные органы, которые, если не покажут зубы (полицию 5 января либо ставили на колени, либо она переходила на сторону взбунтовавшихся), их авторитет как силы упадет до нуля. Украина – образец подобного.

Потому в стране "легла сеть", лишив бунтарей возможности координации. В дело ввели армейцев, а Токаев обратился за помощью в ОДКБ. Решение о введении миротворцев принято, началась антитеррористическая операция со всем, что отсюда вытекает и о чем вряд ли догадываются те, кто устраивал попытку государственного самоубийства.

Андрей УВАРОВ
6.01.22

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641544980
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  