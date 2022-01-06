Казахстан – попытка государственного самоубийства, - "ФСК"

11:43 07.01.2022

Эпоха Назарбаева улетает с дымом алма-атинских пожаров января 2022 года



Казахстанский бунт, стремительность которого ошарашила даже крепких специалистов, обозначил край, к которому подошла самая стабильная (так казалось!) республика бывшего СССР. Об этом моменте мечтали, его ждали, к нему готовились. Слишком важен в геополитическом смысле этот гигантский кусок не слишком заселенной, но слишком богатой земли.



Мятеж готовили комплексно, привлекая к нему многих, кого мы еще узнаем.



Режиссура событий понятна. Триггером выбрали стремительный рост цен на сжиженный газ, хотя не вызывает сомнения, что это была нехитрая уловка. Сигналом стало видеообращение нефтяников, и вот "над всем Казахстаном безоблачное небо"…



Разве не удивительно, что эпицентром взрыва стал задрипанный поселок Западного Казахстана, а погромы начались в Алма-Ате? Организаторы, соображающие в значимости символов, понимали, что Жанаозен – это символ недавнего бунта против Назарбаева, а площадь Республики Алма-Аты – символ мятежа 1986 года.



Кроме того, зачем бунтовать в продуваемом, морозном, почти сибирском Целинограде (Нур-Султане), когда удобнее это сделать в теплой "южной столице", куда опять же легче и дешевле подвезти революционное мясо – мамбетов из Чимкента, Тараза, Туркестана и Кзыл-Орды. Южане в Казахстане – это ведь навроде украинских западенцев: пассионарные, завистливые, жестокие бездельники.



О подготовленности мятежа говорят вполне "квалифицированные" действия протестующих как в Западном Казахстане, так и в Алма-Ате. Они перекрывали движение колонн силовиков, невооруженным взглядом видны "запевалы" как в соцсетях, так и в толпе, не удивительно и большое количество "коктейлей Молотова", использованных в ночь на 5 января. А ведь для них требуются тара, приготовление состава горючей смеси (обычно разведенный в бензине пенопласт), и наконец, нужны люди, кто это делает. На все это нужны деньги и админресурс.



Не удивила и массовость протеста в Алма-Ате, где ищут работу десятки тысяч выходцев из южных областей. Здесь же расположены главные и многочисленные ВУЗы, стабильно поставляющие тупых, но свободолюбивых студентов-бунтарей. Потому попытки поджечь Казахстан больше всего предпринимаются именно в Алма-Ате, ибо казахи-северяне народ в большинстве спокойный.



Организаторы отлично знали, что ставку надо делать на общественное раздражение властью Семьи. Свой громадный авторитет Назарбаев стараниями своих родственников и сервильных чиновников довел до абсурда. Разочарование людей трансформировалось в ненависть. "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") кричали на митингах еще в 2013-ом. Ненависть вскипела и сорвала крышку.



Кстати, "газовый бунт" продемонстрировал насколько бесхребетными и оказались созданные Назарбаевым политические институты, оказавшиеся неготовыми для кризисных ситуаций нового типа. Акимы оказались трусами, маслихаты разбежались. Монолит партии "Нур-Отан" оказался бумажным.



Горит офис партии "Нур-Отан"



Горит офис партии "Нур-Отан"



Кроме того, те, кто поднес к Казахстану спичку, использовали и выпущенный на волю в постсоветской республике степной трайбализм. Любой алма-атинский таксист по дороге из аэропорта мог рассказать вам, как всех достала власть "выскочек шапырашты". Родоплеменная ментальность никуда на самом деле не исчезла; более того, она стала модной, приобрела политический вес. Бесконечные киргизские революции тому пример.



Появление Токаева несколько остудило ситуацию, но потом двоевластие усилило недовольство. И вот время "АкОрды и Библиотеки" завершилось.



Эпоха Назарбаева улетает с дымом алма-атинских пожаров января 2022 года. Какой будет следующая эпоха, абсолютно непонятно.



Трое суток мятеж развивался по сценарию, хотя реальными эпицентрами стали лишь Алма-Ата, Актау и отчасти Актобе.



Актобе 5 января



Актобе 5 января



"Газовая революция" оказалась по-киргизски мобильна и не стала превращаться в стойбище, наподобие киевского майдана.



Алма-Ата.Ночь на 5 января



Алма-Ата.Ночь на 5 января



Уже в ночь на 5 января новые революционеры начали тупо грабить магазины. А в Алма-Ате есть чем поживиться, хватило суток, чтобы протестующие превратились в бандитов. Первоначально хаос регулировался, через призывы "бомбить" оружейные магазины, отбирать у полиции огнестрел, поджигать машины, административные здания, отделения полиции. Однако мамбеты втянулись и уже вооруженные стали нападать на дома и квартиры.



Примечательно, что рафинированные казахстанские эксперты, вроде Досыма Сатпаева, явно удовлетворенные ходом событий, мудрствовали на тему необходимости фундаментальных перемен, а не временных затычек, предпринимаемых Токаевым. Хотя Сатпаев знает, что к таким переменам не дойти через поджоги, погромы и убийства.



Токаев, не выказавший ни нервозности, ни трусости, последовательно расправлял крылья, а на это нужны время и решимость. Когда в Алма-Ате только раздували погром, президент признал право граждан на мирный протест и экстренно разрешил "газоценовую" причину конфликта. Только ведь это была не причина, это был лишь повод. Когда начали громить машины и бить полицейских, Токаев еще раз призвал мятежников угомониться.



На улицах города



На улицах города



Он вполне разумно заявил о смещении Папы и переходе к нему самому руководства Совбеза, распустил правительство, начал точечную зачистку руководства. "Альфу" возглавил авторитетный среди силовиков Берик Кунабаев, ставший одновременно и зампредом КНБ, во главе которого был поставлен Ермек Сагинбаев.



Было очевидно, что уже через несколько дней на казахстанцев, поддержавших бунт, обрушатся необратимые последствия. Прежде всего, финансовые, ибо начав бунтовать из-за цены на газолин, они получат повышение цен на все подряд. Потому появился указ о госрегулировании на 180 дней цен на социально значимые продукты, был создан спецфонд для поддержки детей, последовало обещание следить за экономическими игроками, уже готовыми к ценовым сговорам.



Требуется контроль, а контроль – это правоохранительные органы, которые, если не покажут зубы (полицию 5 января либо ставили на колени, либо она переходила на сторону взбунтовавшихся), их авторитет как силы упадет до нуля. Украина – образец подобного.



Потому в стране "легла сеть", лишив бунтарей возможности координации. В дело ввели армейцев, а Токаев обратился за помощью в ОДКБ. Решение о введении миротворцев принято, началась антитеррористическая операция со всем, что отсюда вытекает и о чем вряд ли догадываются те, кто устраивал попытку государственного самоубийства.



Андрей УВАРОВ

6.01.22