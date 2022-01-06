 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Токаев: "Никаких переговоров, открывать огонь по террористам без предупреждения"
13:15 07.01.2022

В Казахстане правоохранительным органам и армии отдан приказ открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения. Об этом сегодня, 7 января, объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", - сказал он в обращении к народу страны.
Также власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами.

"За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами", - сказал Токаев.

Он также успокоил общественность, пояснив, что миротворческие силы ОДКБ прибыли в Казахстан на краткосрочный период времени.

"Исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени", - сказал он.
Как сообщало EADaily , 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении террористической угрозы в стране, где со 2 января начались массовые беспорядки. Действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане руководит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Источник - eadaily.com
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