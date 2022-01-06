Чем закончится майдан в Казахстане

13:45 07.01.2022

Новый выпуск "ЯсноПонятно" с Олесей Медведевой



В Казахстане сейчас очень тревожно и напряженно. Протесты, начавшиеся там 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, через день перешли в форму цветной революции по типу украинского Майдана в его горячей фазе: с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.



На акциях протестов наряду с экономическими требованиями ожидаемо появились политические лозунги - призывы к отставке верхушки действующей власти. При этом протестующие ведут себя крайне агрессивно, даже останавливая автомобили скорой помощи.



Между тем протесты в Казахстане координирует известнейший в стране оппозиционер, 58-летний Мухтар Аблязов. В конце 1990-х он занимал пост министра энергетики и торговли Казахстана, но разругавлся с президентом Нурсултаном Назарбаевым и ушел в отставку. Его штаб находится в Киеве



В новом выпуске блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбирается, что происходит в Казахстане на момент записи ролика и каковы вероятные сценарии развития событий в стране.



