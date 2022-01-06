Украинские пятна казахского мятежа, - А.Уваров

13:47 07.01.2022

Украинские пятна казахского мятежа

Казахстан заражен "украинством", калькируя во внутренней политике украинские образцы русофобии



АНДРЕЙ УВАРОВ



О том, что Киев причастен к трагическим событиям в Казахстане, не говорит лишь ленивый. Говорят не зря. И дело здесь не только в Аблязове, который, не скрываясь, использовал украинскую площадку для содействия беспорядкам. В качестве доказательств называют опубликованные Аблязовым и украинские телефонные номера для связи с координаторами акций протеста для "свержения режима Назарбаева", и его выступление в эфире украинского телеканала "Украина 24".



Не секрет, что Аблязов использовал (а что с ней еще делать?) Украину и до евромайдана. После 2014 года по его линии действий и инициатив было великое множество. В Киев даже переместились аблязовские эмиссары, обосновавшиеся в Пинчук-центре. В столице Украины или в Днепропетровске планировалось создание редакции телеканала, вещающего на Центральную Азию по аналогии с каналом, который ведет передачи из Праги.



Именно Украину (отметим: еще до 2014 года) выбирали местом укрытия казахстанские оппозиционеры, среди которых были и конкуренты Аблязова: ведь он многими противниками Назарбаева идентифицируется как олигарх-беглец, воюющий за возвращение своих активов. Аблязов – лишь одна из опор, при помощи которой на Казахстан пытается влиять коллективный Запад.



После 2014 года Украина стала помойкой, куда стекалась антироссийская оппозиционная грязь из Казахстана, Грузии, Узбекистана. Киев почти официально принял у себя штабы белорусской оппозиции. Вспомним, куда побежал из Казахстана организатор "языковых патрулей" Куат Ахметов. На Украину. Она стала площадкой для работы европейских и американских "неправительственных" структур с различными группами. Здесь работали и против Казахстана.



Казахстан заражен "украинством", калькируя во внутренней политике украинские образцы русофобии, будь то в раздувании трагедии голода 1930-х годов ("голодомора"), будь то в попытках реабилитации предателей-коллаборационистов, сотрудничавших с немцами, будь то в поисках "национальной" древности и борьбы с русским языком.



Нелепо отрицать, как это делает политолог Погребинский, возможности участия украинского государства в подготовке беспорядков в Казахстане. "Эти люди просто могут чувствовать себя комфортно на Украине, им могли даже помогать, но это все мелочи по сравнению с помощью со стороны Запада", – заявил Погребинский, хотя для него не является секретом прямое участие украинских радикалов в антиправительственных выступлениях в Киргизии, Грузии, Армении, Белорусии, Молдавии и даже в Гонконге.



Украинские радикалы после 2014 года – это плоть от плоти украинское государство, всех их курируют МВД или СБУ. Выезжая "на мероприятия", в том числе в Казахстан, эти люди всегда имели государственную крышу.



Кстати, то, что казахских бунтовщиков на Украине готовили украинские "инструкторы уличных боев", признавали и сами казахстанские эмигранты. Не удивляйтесь, если в результате спецоперации в Алма-Ате или других городах Казахстана среди активных участников бунта задержат украинцев. В Казахстане, согласно данных МИД Украины, на сегодняшний день находится около 260 тыс. граждан Украины.



Январский бунт в Казахстане изобилует именно украинскими революционными технологиями, успешно апробированными во время переворота 2014 года. Блокирование автоколонн силовиков автомобилями, методика нападений, тактика перетягивания силовиков "на сторону народа" и глумление над плененными полицейскими – все это приемы украинских майданутых. Казахи даже памятник Нурсултану Назарбаеву снесли, уподобляясь бандеровским павианам.



А главное украинское участие – это мощнейшая информационная поддержка мятежа в Казахстане. Используются десятки телеграмм-каналов, площадки Фейсбука и Твиттера, форумы сайтов. Смешно полагать, что этим бесплатно из внутренних побуждений занимаются сотни украинских патриотов. Тем более, когда имеешь информацию о специфике украинских информационно-психологических операций.



Украинские специалисты уже несколько суток дают практические рекомендации по сопротивлению сначала режиму, а теперь и "российским оккупантам".



Отдельная тема – общедоступная информация, которую передают украинские СМИ, точнее тон ее подачи. В этих сообщениях Токаев – диктатор, расстреливающий беззащитных протестующих. Причем чудовищного разгула "революционеров" на улицах Алма-Аты укроСМИ не замечают. Запускаются материалы с провокационными заголовками, экспертами по Казахстану вдруг стали едва ли не все украинские политологи и аналитики.



Вдруг, когда в Казахстане введен режим чрезвычайного положения, глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко решил "подбросить уголька", заявив, что Россия блокирует поставку угля из Казахстана на Украину. Что называется, выбрал момент. Точнее, ему выбрали. Это же Украина, здесь выполняют прихоть заказчика.



Кстати, украинцы остаются верными себе. Уже 6 января, когда стало известно, что Токаев обратился за помощью к ОДКБ, а казахстанские силовики зачистили в Алма-Ате банды мародеров, украинские интернет-бойцы едва ли не хором стали обвинять еще недавно "братский казахский народ" в трусости, неспособности сопротивляться, устраивать майданы во имя перемоги, и скакать, скакать в патриотическом гопаке.



Так уже было с белорусами. Теперь с казахами. Кто за ними?