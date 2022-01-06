В Алматы во время беспорядков убит режиссер Сакен Битаев

19:00 07.01.2022

Казахстан, происшествия 21:09, 07 января 2022 Просмотров: 969



CentralAsia (KZ) - Вчера в Алматы мародеры застрелили Битаева Сакена, сообщил на своей странице в соцсети Данияр Адилбеков.



По его словам, пуля попала в легкие и Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи.



"По словам друга, который был с ним, у них хотели забрать автомобиль, в котором они сидели и разговаривали. Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкие и Сакена больше нет с нами", - рассказал он.



Адилбеков отметил, что Сакен был одним из талантливейших режиссеров. "Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound - его детище. Режиссер от Бога - снимал разные вещи для Салема, в том числе и Пацанские истории. Родители Сакена не могут его забрать домой, потому что не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть. Виновных тоже не нашли и, думаю, уже вряд ли найдут", - сообщил друг покойного.