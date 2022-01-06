Ертысбаев (экс-советник Елбасы): В Казахстане имеет место заговор

19:13 07.01.2022

Бывший советник Назарбаева назвал целью "заговорщиков" отстранение Токаева

Он также заявил о предательстве в высших эшелонах власти



Москва. 7 января. INTERFAX.RU - "Заговорщики", организовавшие беспорядки в Казахстане, хотели добиться отстранения от власти президента Касыма-Жомарта Токаев, заявил гостелеканалу "Хабар 24" Ермухамет Ертысбаев - политолог, бывший советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева.



"Была поставлена заговорщиками, на мой взгляд, цель - отстранить президента Токаева от власти. Сделать так, как на Украине, в свое время", - считает он.



По его мнению, подобного масштаба "государственный переворот" невозможно было осуществить без "предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах".



"Я обладаю эксклюзивной информацией, (...) что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт (Алма-Аты) была дана команда полностью убрать оцепление и охрану", - отметил Ертысбаев.



"Все виновные будут наказаны. (...) Это, по существу, государственная измена", - подчеркнул он.



После начала беспорядков Токаев отправил правительство Казахстана в отставку, сменил некоторых высокопоставленных силовиков, а также сам возглавил Совбез страны, хотя эту должность по закону должен был пожизненно занимать Назарбаев. Затем он попросил ОДКБ направить в Казахстан миротворцев.



В обращении к народу 7 января Токаев заявил, что беспорядки в крупных городах страны устроили подготовленные бандиты и террористы, в том числе иностранцы, с подстрекательства неких "зарубежных деятелей". Об иностранном вмешательстве в Казахстане заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, а председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что в Пекине категорически против "цветных революций" в Казахстане.