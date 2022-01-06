 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.01.2022
19:42  При обороне от восставших погиб ректор Пограничной академии Казахстана Д.Дильманов
19:41  20 тысяч международных террористов атаковали из единого координационного центра, - новое обращение К. Токаева
19:13  Ертысбаев (экс-советник Елбасы): В Казахстане имеет место заговор
19:00  В Алматы во время беспорядков убит режиссер Сакен Битаев
13:47  Украинские пятна казахского мятежа, - А.Уваров
13:45  Чем закончится майдан в Казахстане, - Олеся Медведева
13:15  Токаев: "Никаких переговоров, открывать огонь по террористам без предупреждения"

12:40  Умер Анатолий Квашин - экс-глава Генштаба РФ, начинавший службу в 201 дивизии в Таджикистане
11:43  Казахстан – попытка государственного самоубийства, - "ФСК"
11:29  Новым главой Казахстана де-факто стал генерал Сердюков (командир миротворцев)
11:23  Киргизский спецназ "Скорпион" спешит на помощь братьям-казахам
10:53  Казахстанцы объединяются в народные дружины для охраны правопорядка
10:21  Лепят снегурок? В Киргизии снова не удалось собрать депутатов нового парламента
10:15  Маргарита Симоньян: 6 требований к режиму Токаева
10:11  В центре Алматы опять стрельба - "террористов" выбивают из захваченных гос-офисов
09:25  Войск и полиции в Алматы нет. Все попрятались, - рассказ местной русской
09:13  Картины Коровина и Верещагина. Арестовано все имущество экс-укр-президента Порошенко
09:00  В.Жириновский: Причина бунта-мятежа в Казахстане - бездарная политика Назарбаева-Токаева
08:54  На Украине запретили издавать газеты и кроссворды на русском языке
08:48  Уран резко подорожал на мировом рынке из-за ситуации в Казахстане
08:44  Армения послала в Казахстан 70 миротворцев
08:41  У террористов были снайперы со специальными винтовками, - замрук администрации Казпреза Абаев
08:33  В России задержали 14 человек, поддерживающих протестные акции в Казахстане
08:28  Правоохранители Казахстана утверждают, что взяли под контроль мэрии всех городов страны
00:38  Елбасы - изыди. Ввод войск склеит лопнувшую КазМародерию? - В.Хлюпин
00:36  Кровавая баня в Алма-Ате: Русофобская политика Назарбаева закончилась бойней, - А.Колпакиди
00:32  Никто на Казахстан не нападал. Никаких оснований для ввода войск нет, - Н.Платошкин
00:27  Анатомия странного бунта. КазВласти несут околесицу, - А.Дубнов
00:24  Пожар в Центральной Азии лишь разгорается, - С.Ищенко
00:23  Daily Mail: Казахское правительство должно предоставить людям лошадей и сено...
00:19  Погромщики уничтожили в Алматы золотой фонд казахского кино
00:17  Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан, - Р.Зубков
00:16  Власти Казахстана опоздали с реакцией. Обрушены сами основы, - Дарья Асламова
00:13  В Таджикистане 2022-2026 объявлены - "Годами развития промышленности"
00:09  У Псаки есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ
00:08  В Киргизии учредили очередной полезный инвестиционный госорган - KADI
00:06  Елбасы с семейством двумя бизнес-джетами улетел через Бишкек в ОАЭ?
Четверг, 06.01.2022
21:11  Каз-оппозиционер Аблязов заявил, что к протестам в Казахстане не имеет прямого отношения
20:09  В Казахстан высаживаются части 45-й бригады спецназа, 98-й Ивановской и 104-й Ульяновской дивизий ВДВ России
19:06  В Казахстан вылетели 5 бортов белорусских миротворцев
18:59  Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции, - В.Федоров
17:40  Двум пленным полицаям в Алматы восставшие отрубили головы
17:34  Восставшие в Алматы захватили и удерживают телебашню "Коктобе"
17:28  Бардак в Казахстане отнюдь не закончился, - В.Ворсобин (репортаж из Алматы)
14:12  КазАрмии удалось выбить восставших из занятых облакиматов в Таразе и Семее (экс-Аулие-Ате и Семипалатинске)
13:46  Кыргызский Парламент не смог собраться на экстренное внеочередное заседание. Причапали только 40 депутатов
13:27  Не верю в самоорганизацию "народных казахских масс", - Петр Милосердов
13:21  Конец назарбаевизма. Это проделки Путина, - Стась Белковский
13:19  Конгресс РосДемШизИноагентИнтеллигенции: Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!
12:29  Росдемшиз Шлосберг предрекает войну казахов с интервентами
12:02  Комендатура Алматы: наши потери - 12 "двухсотых", 353 - "трехсотых"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
При обороне от восставших погиб ректор Пограничной академии Казахстана Д.Дильманов
19:42 07.01.2022

В Казахстане во время массовых протестов убили начальника Пограничной Академии Комитета нацбезопасности Дархана Дильманова. Защищал Алма-Аты без оружия с курсантами

В настоящее время на всей территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности. Зачистка республики от боевиков продолжается. Сообщается, что среди террористов есть и снайперы.

Начальника академии убили радикалы. Фото: скрин с видео Спутник
Сегодня, 7 января, стало известно, что ночью в Казахстане была предпринята попытка захвата Пограничной Академии Комитета национальной безопасности Казахстана. В результате этого убили начальника академии Дархана Дильманова. Сообщается, что курсанты под его руководством вели бой с террористами. При этом, у курсантов не было оружия, они отбивались от протестующих подручными средствами.

Также сообщается, что в городах вновь началась стрельба, в частности, звуки выстрелов слышно в Алма-Ате. Там террористы забаррикадировались в здании телеканала "Мир" и устроили перестрелку. Прямо на главной площади города лежат тела нескольких погибших.

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, заявил, что в рядах боевиков были снайперы со специальными винтовками, которые вели прицельный огонь по людям.

- Дважды были отбиты попытки захватить башню Коктобе в Алматы. Террористы обезглавили курсанта. На их стороне действовали снайперы. Основными объектами нападений были административные здания и полиция, - сказал Абаев в эфире телеканала "Хабар-24".

Напомним, в ночь на 7 января проводилась зачистка города от боевиков, силовики обстреливали город из танков. Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как по улице едет танк и его сопровождает БТР. В какой-то момент танк начинает стрелять, но вот куда именно - неизвестно. Также известно, что в ходе ночной зачистки ликвидировали около 30 террористов.

В настоящее время пока только в Нур-Султане начал работать интернет, но банки до сих пор закрыты. Местные жители приходят в финансовые учреждения в надежде снять хоть какую-нибудь наличность. Но в целом, в городе относительно спокойно. Около аэропорта дежурят силовики, стоит военная техника, в городе много военных, полицейских патрулей. Мирные жители соблюдают комендантский час: с 23:00 до 07:00 на улицах никого, общественный транспорт работает. Открыты многие кафе. Отметим, что из-за массовых протестов в Казахстане резко рухнул курс биткоина. Эксперты отмечают, что все, что происходит сейчас в республике, может отразиться на мировой экономике.

На всей территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kurer-sreda.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641573720
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  