При обороне от восставших погиб ректор Пограничной академии Казахстана Д.Дильманов

19:42 07.01.2022

В Казахстане во время массовых протестов убили начальника Пограничной Академии Комитета нацбезопасности Дархана Дильманова. Защищал Алма-Аты без оружия с курсантами



В настоящее время на всей территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности. Зачистка республики от боевиков продолжается. Сообщается, что среди террористов есть и снайперы.



Начальника академии убили радикалы. Фото: скрин с видео Спутник

Сегодня, 7 января, стало известно, что ночью в Казахстане была предпринята попытка захвата Пограничной Академии Комитета национальной безопасности Казахстана. В результате этого убили начальника академии Дархана Дильманова. Сообщается, что курсанты под его руководством вели бой с террористами. При этом, у курсантов не было оружия, они отбивались от протестующих подручными средствами.



Также сообщается, что в городах вновь началась стрельба, в частности, звуки выстрелов слышно в Алма-Ате. Там террористы забаррикадировались в здании телеканала "Мир" и устроили перестрелку. Прямо на главной площади города лежат тела нескольких погибших.



Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, заявил, что в рядах боевиков были снайперы со специальными винтовками, которые вели прицельный огонь по людям.



- Дважды были отбиты попытки захватить башню Коктобе в Алматы. Террористы обезглавили курсанта. На их стороне действовали снайперы. Основными объектами нападений были административные здания и полиция, - сказал Абаев в эфире телеканала "Хабар-24".



Напомним, в ночь на 7 января проводилась зачистка города от боевиков, силовики обстреливали город из танков. Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как по улице едет танк и его сопровождает БТР. В какой-то момент танк начинает стрелять, но вот куда именно - неизвестно. Также известно, что в ходе ночной зачистки ликвидировали около 30 террористов.



В настоящее время пока только в Нур-Султане начал работать интернет, но банки до сих пор закрыты. Местные жители приходят в финансовые учреждения в надежде снять хоть какую-нибудь наличность. Но в целом, в городе относительно спокойно. Около аэропорта дежурят силовики, стоит военная техника, в городе много военных, полицейских патрулей. Мирные жители соблюдают комендантский час: с 23:00 до 07:00 на улицах никого, общественный транспорт работает. Открыты многие кафе. Отметим, что из-за массовых протестов в Казахстане резко рухнул курс биткоина. Эксперты отмечают, что все, что происходит сейчас в республике, может отразиться на мировой экономике.



На всей территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности.