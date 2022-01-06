Власти Казахстана опровергли информацию о задержании племянника Назарбаева - Абиша (генерала КНБ)

22:11 07.01.2022

Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш не задерживался органами национальной безопасности республики. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на Комитет национальной безопасности страны.



Ранее в средствах массовой информации появилось сообщение о задержании в Алма-Ате 7 января 2022 года племянника Назарбаева Самата Абиша, который занимает пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана. Эта информация, как утверждают в КНБ, не соответствует действительности и является провокационной.



Генерал-лейтенант Самат Абиш – сын младшего брата первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сатыбалды Назарбаева. Ему 43 года, он получил образование в Академии Комитета национальной безопасности Казахстана и в Академии Службы внешней разведки России, а затем двадцать лет прослужил в казахстанских спецслужбах. Самат Абиш возглавлял управление КНБ по городу Астане, был начальником департамента кадров КНБ и заместителем директора КНБ.



Авторы: ИГОРЬ МАРТОВ