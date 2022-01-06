Официальный (при посольстве) глава казахской диаспоры в Москве Полат Джамалов назвал миссию ОДКБ "оккупацией"

00:01 08.01.2022

Джамалов выступил на телеканале "Дождь" (иноагент) и назвал миссию ОДКБ "оккупацией".



То есть Джамалова не просто устраивает беспредел вооруженных до зубов молодчиков в мирных городах Казахстана. В довесок к этому он считает Россию - оккупантом?



Не пора ли Джамалову обратно в родной Казахстан? Может даже прихватить с собой единомышленников из числа тех дебилов, что вчера пытались поддержать массовые беспорядки в Казахстане выступлениями в российской столице. Там сейчас остро нужны рабочие руки - восстанавливать Алма-Ату из руин.