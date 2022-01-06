 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 08.01.2022
00:51  "Был заговор против Токаева": экс-каз-премьер А.Кажегельдин
00:21  На постсоветское пространство пришла "центральноазиатская весна", - "СП"
00:18  Нур-Султан обратно переименовали в Астану?
00:17  Почему Россия поддержала нарушившего конституцию президента Токаева? - А.Макаркин
00:09  Раскол США и ожидание Трампа-2. Что говорят в Америке через год после штурма Капитолия, - А.Харченко
00:06  Видео "Фронта освобождения Казахстана" снял в Украине националист Корчинский
00:04  Беглый олигарх Аблязов передумал и самопровозгласил себя "лидером казахских протестов"

00:01  Официальный (при посольстве) глава казахской диаспоры в Москве Полат Джамалов назвал миссию ОДКБ "оккупацией"
Пятница, 07.01.2022
22:39  "20 тысяч международных террористов атаковали из единого координационного центра", - новое обращение К. Токаева
22:11  Власти Казахстана опровергли информацию о задержании племянника Назарбаева - Абиша (генерала КНБ)
19:42  Алматы. При обороне от восставших Погранакадемии погиб командующий Погранвойск Казахстана генерал Д.Дильманов и офицер Акадмии полковник А.Кабдинов
19:13  Ертысбаев (экс-советник Елбасы): В Казахстане имеет место заговор
19:00  В Алматы во время беспорядков убит режиссер Сакен Битаев
13:47  Украинские пятна казахского мятежа, - А.Уваров
13:45  Чем закончится майдан в Казахстане, - Олеся Медведева
13:15  Токаев: "Никаких переговоров, открывать огонь по террористам без предупреждения"
12:40  Умер Анатолий Квашин - экс-глава Генштаба РФ, начинавший службу в 201 дивизии в Таджикистане
11:43  Казахстан – попытка государственного самоубийства, - "ФСК"
11:29  Новым главой Казахстана де-факто стал генерал Сердюков (командир миротворцев)
11:23  Киргизский спецназ "Скорпион" спешит на помощь братьям-казахам
10:53  Казахстанцы объединяются в народные дружины для охраны правопорядка
10:21  Лепят снегурок? В Киргизии снова не удалось собрать депутатов нового парламента
10:15  Маргарита Симоньян: 6 требований к режиму Токаева
10:11  В центре Алматы опять стрельба - "террористов" выбивают из захваченных гос-офисов
09:25  Войск и полиции в Алматы нет. Все попрятались, - рассказ местной русской
09:13  Картины Коровина и Верещагина. Арестовано все имущество экс-укр-президента Порошенко
09:00  В.Жириновский: Причина бунта-мятежа в Казахстане - бездарная политика Назарбаева-Токаева
08:54  На Украине запретили издавать газеты и кроссворды на русском языке
08:48  Уран резко подорожал на мировом рынке из-за ситуации в Казахстане
08:44  Армения послала в Казахстан 70 миротворцев
08:41  У террористов были снайперы со специальными винтовками, - замрук администрации Казпреза Абаев
08:33  В России задержали 14 человек, поддерживающих протестные акции в Казахстане
08:28  Правоохранители Казахстана утверждают, что взяли под контроль мэрии всех городов страны
00:38  Елбасы - изыди. Ввод войск склеит лопнувшую КазМародерию? - В.Хлюпин
00:36  Кровавая баня в Алма-Ате: Русофобская политика Назарбаева закончилась бойней, - А.Колпакиди
00:32  Никто на Казахстан не нападал. Никаких оснований для ввода войск нет, - Н.Платошкин
00:27  Анатомия странного бунта. КазВласти несут околесицу, - А.Дубнов
00:24  Пожар в Центральной Азии лишь разгорается, - С.Ищенко
00:23  Daily Mail: Казахское правительство должно предоставить людям лошадей и сено...
00:19  Погромщики уничтожили в Алматы золотой фонд казахского кино
00:17  Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан, - Р.Зубков
00:16  Власти Казахстана опоздали с реакцией. Обрушены сами основы, - Дарья Асламова
00:13  В Таджикистане 2022-2026 объявлены - "Годами развития промышленности"
00:09  У Псаки есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ
00:08  В Киргизии учредили очередной полезный инвестиционный госорган - KADI
00:06  Елбасы с семейством двумя бизнес-джетами улетел через Бишкек в ОАЭ?
Четверг, 06.01.2022
21:11  Каз-оппозиционер Аблязов заявил, что к протестам в Казахстане не имеет прямого отношения
20:09  В Казахстан высаживаются части 45-й бригады спецназа, 98-й Ивановской и 104-й Ульяновской дивизий ВДВ России
19:06  В Казахстан вылетели 5 бортов белорусских миротворцев
18:59  Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции, - В.Федоров
17:40  Двум пленным полицаям в Алматы восставшие отрубили головы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Беглый олигарх Аблязов передумал и самопровозгласил себя "лидером казахских протестов"
00:04 08.01.2022

Аблязов вновь назвал себя лидером казахских протестов и заявил о плане Путина "восстановить СССР"
Кристина Романова

Аблязов обратился к Западу с просьбой "вступить в борьбу". Фото: фейсбук оппозиционера
Казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов, который еще в среду заявлял, что он со своим штабом в Киеве лично координирует протесты, а сегодня, 7 января, сказал, что к ним он никакого отношения не имеет, вновь "изменил показания" и назвал себя "лидером протестов" в Казахстане. Кроме того, он заявил, что Западу нужно "вступить в борьбу", иначе РФ приведет Казахстан к "восстановленному Советскому Союзу".

Об сообщает Reuters со ссылкой на слова Аблязова.

"Если нет (Запад не вмешается - Ред.), тогда Казахстан превратится в Беларусь, и (президент РФ Владимир Путин - Ред.) Путин будет методично навязывать свою программу - воспроизведение такой структуры, как Советский Союз", - сказал Аблязов.

Кроме того, он заявил о готовности прилететь в Казахстан, чтобы возглавить временное правительство, если начнется обострение протестов. Аблязов добавил, что каждый день протестующие с ним консультируются по тактике на местах в Алматы.

"Запад должен оторвать Казахстан от России. Запад должен помочь, чтобы Путин не мог оккупировать эту страну, помочь гражданскому обществу избрать своих лидеров, чтобы страна могла выбрать свой путь, демократический путь как на Западе", - сказал Аблязов.

Напомним, "Страна" писала о том, что 58-летний Мухтар Аблязов в конце 90-х он был министром энергетики и торговли Казахстана. В 1999 году, разругавшись с президентом Нурсултаном Назарбаевым, ушел в отставку, был владельцем крупнейшего частного банка Казахстана - БТА. Затем он заочно был приговорен к пожизненному заключению за заказ убийства партнера по бизнесу. Но еще до этого Аблязов покинул Казахстан и поселился во Франции.

Также мы писали о том, что 5 января Аблязов на украинском ТВ призвал к полному свержению "режима Назарбаева".

Кроме того, "Страна" разобралась в том, как связан с Украиной оппозиционер.

Источник - strana.news
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641589440
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  