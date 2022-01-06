Видео "Фронта освобождения Казахстана" снял в Украине националист Корчинский

00:06 08.01.2022

Александр Тимошенко



Акцент у "казахов" явно не казахский.



В сети распространяется видео некоего "Фронта освобождения Казахстана", в котором призывают бороться с войсками ОДКБ и президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Этот ролик был снят в Украине группой националиста Дмитрия Корчинского.



Об этом сообщил "Стране" источник в националистических кругах.



Ранее Telegram-канал "Политика Страны" опубликовал появившееся в сети видео некоего "Фронта освобождения Казахстана", в котором мужчины в балаклавах призывают бороться с войсками ОДКБ и Токаевым.



"Мы расцениваем ввод войск ОДКБ как начало оккупации нашей родины", - говорят люди с полностью закрытыми лицами.



Многие комментаторы сразу заподозрили, что это постановочное фейковое видео, так как люди на нем говорят почему-то по-русски, а не по-казахски (это все равно, если бы Дмитрий Ярош призвал к "войне с оккупантами" на русском языке). Причем интонации их речи характерны для славян, а не казахов.



Ранее "Страна" писала, что в Казахстане задержали криминального авторитета и вероятного организатора погромов Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.



Мы также подробно рассказывали об этом человеке и его связи с турецкими спецслужбами.