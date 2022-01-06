В Актау продолжаются массовые митинги "иностранных террористов" с требованием отставки Токаева

00:14 08.01.2022

Утром 7 января на площади Ынтымак в Актау находилось около 700 протестующих.



С призывом разойтись к ним обратились депутаты мажилиса от партии власти "Нур Отан" Едиль Жанбыршин и Самат Мусабаев.



Одна группа людей затем покинула площадь.



Основная часть осталась и продолжила выдвигать политические требования, в том числе об отставке президента



