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|В Актау продолжаются массовые митинги "иностранных террористов" с требованием отставки Токаева
00:14 08.01.2022
Утром 7 января на площади Ынтымак в Актау находилось около 700 протестующих.
С призывом разойтись к ним обратились депутаты мажилиса от партии власти "Нур Отан" Едиль Жанбыршин и Самат Мусабаев.
Одна группа людей затем покинула площадь.
Основная часть осталась и продолжила выдвигать политические требования, в том числе об отставке президента