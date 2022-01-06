 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачистка в Алма-Ате: "Просто подъехал БТР и начал стрелять в бунтовщиков"
00:20 08.01.2022

Как прошла зачистка города, разгромленного революцией и мародерами

Владимир ВОРСОБИН

Власти силой зачистили Алма-Ату от бунтовщиков

Стрельба идет сейчас на главной площади Алма-Аты. На ней находилась сотня протестующих с большим вытянутым плакатом "Мы не террористы, мы простые люди. Отведите армию". Подъехал БТР - ну, и началось. Сейчас идет мощный бой, все бегут.

Мятежникам начали оказывать активное сопротивление

Зачистка идет максимально жестоко, с казахстанским размахом. Горстку митингующих разгоняют так, как будто это вчерашняя армия вооруженных до зубов мятежников.

Со спринтерской скоростью преодолев пару кварталов - подальше от места зачистки, я все равно слышу чудовищные взрывы, словно они рядом со мной.

Минувшим днем в Алма-Ате подожгли и разграбили мэрию.

В принципе на этом можно ставить точку на сегодняшний день, потому что последние не сбежавшие из центра Алма-Аты бунтовщики были разогнаны. Или убиты. На эту секунду канонада стихла, что тоже к добру. Интересно, что за несколько минут до начала стрельбы власти включили, наконец-то, уличное освещение. И, возможно, это будет первая ночь города, в котором снова появилась какая-никакая, а власть.

В Город ввели войска.

Источник - КП
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