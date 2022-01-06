На постсоветское пространство пришла "центральноазиатская весна", - "СП"

00:21 08.01.2022

Генерал Ивашов: Радикальные исламисты бегут из Казахстана в Россию

На постсоветское пространство пришла "центральноазиатская весна"

Евгений Берсенев



На фото: горящий автомобиль возле здания мэрии (акимат) в Алма-Ате. Участники протеста против роста цен на топливо ворвались в здание акимата и пожодгли его.

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Евгений Сатановский Леонид Ивашов

Несмотря на многочисленные сообщения о начавшейся стабилизации ситуации в Казахстане, обстановка в республике остается непростой. Как сообщает Sputnik, на окраинах Талдыкоргана слышны автоматные очереди. Из Алматинской области регулярно поступают сообщения о стрельбе в различных районах. В областном центре продолжаются вооруженные столкновения, власти просят горожан оставаться дома, соблюдать режим ЧП. Известно, что в боях погиб начальник пограничной академии КНБ Казахстана. Несколько десятков вооруженных участников беспорядков разместились в офисе одной из местных телерадиокомпаний, в районе офиса постоянно слышна стрельба.



По данным МВД Казахстана, в ходе антитеррористической ситуации 18 силовиков погибло и 748 пострадало, полиция задержала 2298 участников беспорядков. В Алма-Ате задержано более 70 боевиков и 30 мародеров.



Другой немаловажный момент: захватившие оружие боевики отступают из городов в сельскую местность, где, судя по всему, надеются затеряться. Их беспрепятственному отходу способствует фактическое отсутствие блокпостов и войскового оцепления в городах. По информации "Вестей", среди толп протестующих вовсю орудуют исламские радикальные исламисты.



По мнению президента Академии геополитических проблем Леонида Ивашова, такая радикализация протестов вполне объяснима.



- С началом массовых протестов странным образом из тюрем Казахстана на свободу были выпущены боевики-исламисты, уголовники и прочие опасные элементы. Кроме того, подняли голову подпольные ячейки различных террористических организаций, в том числе ИГИЛ*. И все это привело к тому, что выступления приобрели тот характер, который мы наблюдаем



"СП": - То есть, радикальные исламисты не были организаторами беспорядков? Тогда кто же за ними стоял?



- Думаю, ответ уже звучит. Что означает отправка правительства в отставку? Этим президент Токаев дал понять, кто в его глазах является виновным. Правда, у меня присутствует мысль, что развитие событий по жесткому варианту произошло не без его участия.



Дело в том, что установившееся в республике двоевластие не было выгодно никому: ни Токаеву, ни Назарбаеву и его окружению, ни населению. По сути, это было размывание ответственности, которое ни к чему хорошему не вело. Тень Назарбаева висела над силовыми структурами, что сильно раздражало Токаева и его окружение.



К тому же население Казахстана и часть элиты здорово раздражала тяга к власти со стороны назарбаевской семьи: его внучка владеет роскошной недвижимостью за границей, дочь упорно двигали в политику, зять подмял под себя банковскую систему… Все это сыграло свою роль в усилении недовольства граждан.



"СП": - Но спусковым крючком для недовольства граждан стало двукратное повышение цены на газ…



- Поначалу это был акт социального недовольства. Среди требований было снижение пенсионного возраста, повышение зарплат, пенсий. И возникает вопрос: почему сразу, как только появились первые признаки недовольства, руководство страны не проявило мудрость, не обсудило с народом текущую ситуацию и возможные социально-экономические меры? Упор сразу был сделан на силовой вариант. Во какой-то степени это позволило выйти из подполья радикальным исламистам.



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"СП": - Сейчас, когда по всей республике идут зачистки, боевики уходят из городов. Может ли часть из них проникнуть на территорию России?



- Полагаю, они будут проникать к нам, учитывая протяженность границы и ее прозрачность на некоторых участках. Но здесь уже должна работать контрразведка, антитеррористические ведомства.



"СП": - Ввод миротворческих сил ОДКБ, в том числе российских подразделений, говорит о том, что в руководстве нашей страны понимают данную угрозу?



- Мне не совсем понятно, почему были направлены десантники, логичнее было поручить это Росгвардии. Потому что задачи, которые предстоит решать, гораздо ближе именно ей. Выбранный силовой вариант вызывает у меня серьезные сомнения. Не исключены провокации против наших ребят, некоторыми зарубежными СМИ уже вброшены фейки с необоснованными обвинениями в их адрес.



По мнению политолога, президента научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгения Сатановского, за трагическими событиями в Казахстане могут стоять исламисты и происходящее быть предвестниками довольно суровых событий.



- Это говорит о том, что наступила новая фаза существования постсоветского пространства. Она какой-то период назревала, и сейчас можно говорить о ее наступлении. После т. н. "арабской весны" логично было ожидать "центральноазиатскую весну", к ней было немало предпосылок. И вот она пришла - со всеми вытекающими последствиями.



"СП": - Вы считаете ввод миротворцев ОДКБ оправданным?



- В российском руководстве (а именно от его позиции зависело решение вводить или не вводить войска) понимают сложившуюся ситуацию и приняли адекватное решение. Там умеют учиться на своих ошибках и извлекать уроки из событий прошлого.



"СП": - Поможет ли данная мера подавить очаги радикального исламизма в Казахстане и не допустить его проникновение оттуда на нашу территорию?



- Уверен в этом, иначе зачем тогда российскому политическому руководству было принимать решение о вводе войск? Наши военные уже доказали свою способность действовать эффективно и решать задачи самого разного свойства. Их действия в Сирии (куда, как известно, пришла "арабская весна"), в Крыму прекрасно это показали. Не сомневаюсь, что это будет продемонстрировано и в Казахстане.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России.