Пол Робертс: Россия - последняя оставшаяся христианская страна

00:30 08.01.2022

Рождество как повод задуматься, почему Запад стирает национальную память



Пол Робертс



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



На своей пресс-конференции в конце года президент России Путин заявил, что женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина, и выразил уверенность в том, что у религиозных конфессий Российской Федерации хватит моральных сил противостоять вторжению коррумпированных и дегенеративных ценностей западного мира.



Увы, в Западном мире таких моральных устоев нет. Запад отрезал себя от своего прошлого и колеблется в предположении, что он может выжить, воспитывая свою молодежь в неверии в сам же Запад. Целью западного образования является обесценение западной молодежи и ее отчуждение от западной культуры. Это то, за что беззаботные семьи платят налоги и обучение.



Каждый год в своей рождественской колонке я отмечаю, что голоса, которые связывают нас с прошлым, демонизируются и обрываются, оставляя нас в стране без фундамента. Более того, Голливуд, телевидение, средства массовой информации, Интернет и образовательные системы на всех уровнях в каждом штате открыто или тайно работают над тем, чтобы переписать историю западной культуры как предприятие белого расизма, которое должно быть свергнуто.



Цель государственных школ была преобразована в предприятие по промыванию мозгов детям, чтобы вызвать у них комплекс вины из-за цвета их кожи и привить BIPOC * - детям чувство собственного достоинства. Родители протестуют, но идеологические антибелые школьные советы не обращают на это внимания.



Другими словами, то, что делает образование в западном мире, так это уничтожает белые этнические группы и возвышает иммигрантов-захватчиков.



Западное образование уже породило поколение - или более - людей, которые понятия не имеют, кто они такие. "Западная цивилизация должна уйти" было студенческим лозунгом в университетах США еще в 1960-х годах. На протяжении десятилетий лишь немногие выпускники когда-либо читали хоть слово из Шекспира. Действительно, их уровень владения английским языком настолько низок, что они неспособны его читать. Литературные и художественные метафоры, используемые для передачи смысла, им неизвестны. Классическая литература западной цивилизации, в которой раскрываются реальные жизненные проблемы, заменяется жалобами и нытьем меньшинства.



По сути, системы образования производят неграмотных варваров. Нынешние самые умные - самые тупые из всех. Это - бездумные вундеркинды, которые производят устройства полицейского государственного контроля и робототехнику - то, что необходимо для цифровой революции.



Цель цифровой революции состоит в том, чтобы лишить человеческую жизнь независимости, цели и смысла. Нам даже не разрешат водить машины. Неприкосновенность частной жизни - это не только исчезающая ценность; она становится не-словом, словом, значение которого непонятно всем, кроме очень старых людей.



Джордж Сантаяна сказал, что "те, кто не может вспомнить прошлое, обречены повторять его". Ему и в голову не приходило, что скоро появятся люди, даже целые страны, без прошлого.



В европейских городах, переживших массовые бомбардировки городов англичанами и американцами во время Второй мировой войны, есть древние здания, соборы и узкие улочки, которые напоминают людям о прошлом. Но не американцам. В США все постоянно переделывается. Кварталы разрушаются и вновь появляются как нечто другое.



Я живу в том, что еще несколько лет назад было старой общиной Флориды, очаровательным, тихим и красивым местом. Сегодня почти каждый дом снесен, а участки разделены и поделены. Повсюду выросла массовая коммерческая аренда, в которой могут разместиться от 20 до 30 человек, несмотря на запрещающее это "зонирование". Живое сообщество с историей пало жертвой аутсайдеров-спекулянтов недвижимостью и застройщиков и в настоящее время населено отдыхающими, численность которых в 20 и более раз превышает прежнюю численность населения.



Если бы человек, живший здесь 10 лет назад, вернулся, то он бы не узнал эти места. Его дома больше не существует. Домов его соседей больше не существует. Ничего из того, что он помнит, больше не существует.



Это происходит с целыми городами. Я вырос в Атланте, штат Джорджия, но сегодня я не могу найти свой путь в этом городе. Все значимые ориентиры исчезли.



Теперь в городах убирают памятники, которые олицетворяли память, названия улиц, которые олицетворяли память, названия школ, которые олицетворяли память - чтобы очистить себя от того, что - как им внушили - является расистским прошлым.



В том, что губернатор штата Вирджиния приказал снести и уничтожить статую Роберта Ли**, мы видим не только успех критической расовой теории в промывании мозгов слабоумному губернатору Вирджинии, законодательному собранию штата Вирджиния и средствам массовой информации Вирджинии, но и согласие на стирание памяти. Американцы превратились в народ без прошлого.



Всех западных наций больше не существует. Нации превращаются в страны без границ, поскольку сохранился лишь ограниченный предел притоку народов с чужими языками, культурами и поведением. Все западные нации - это Вавилонские башни. В Европе религиозная жизнь встречается только среди исламистских иммигрантов-захватчиков. Они повсюду строят мечети. Я часто спрашиваю, когда последний раз в Европе или Британии была построена христианская церковь.



Даже самый известный христианский собор Европы - Нотр-Дам - перестраивается как многокультурная святыня с уличным искусством и фресками современного искусства, создающими с помощью освещения настроения "эмоциональные пространства" вместо исповедальных лож и средневековой целостности христианского собора. По сути, Собор Парижской Богоматери и, следовательно, христианство подвергаются вандализму и фальсификации, и Папа Римский, по-видимому, подписался это.



Так, что же такое Запад, когда Запад существует без наций, без христианства и без прошлого?



Он - ничто. И это то, что русские и китайцы начинают видеть.



Каждая великая семья и каждая великая цивилизация какими-то своими корнями восходят к греху и преступлениям. Что западный мир забыл, так это то, что у него, кроме этого, есть корни и в достижениях - моральных, художественных, культурных, экономических, политических. Мы не должны забывать, что человек - существо падшее. Есть добро и зло, которые борются за его душу. Именно христианство дало бессильным голос, способный бросить вызов голосу грубой силы. Именно этот голос вместе с материальными интересами привел к созданию подотчетного правительства, которое само подчинялось верховенству закона.



Сегодня верховенство закона исчезает. Конституция США разорвана в клочья. Каждый стал тираническим диктатором. Не только президенты, канцлеры и премьер-министры, но и работодатели, школьные советы, администраторы университетов, мэры, губернаторы, авиакомпании, рестораны, спортивные организации издают приказы, которые являются нарушением Нюрнбергских законов, установленных Соединенными Штатами в трибуналах, судивших военные преступления Второй мировой войны. Теперь правительство в Вашингтоне отказывается подчиняться своему собственному творению, считая, что большие прибыли фармацевтических компаний, контроль над гражданами и, возможно, более темные цели важнее верховенства закона.



"СМИ - сторожевые псы" демократии молчат об этом преступлении, но пронзительно пропагандируют преступную повестку дня. Другими словами, нет тех честных средств массовой информации, которые могли бы привлечь правительство к ответственности, поэтому правительство делает то, что оно пожелает. Это определение тирании.



Автор - Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты The Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения автора.



* BIPOC, Black, Indigenous and People of Color - чернокожие, коренные жители и цветные.



** Американский военный, генерал армии Конфедеративных Штатов Америки, командующий Северовирджинской армией и главнокомандующий армией Конфедерации. Один из самых известных американских военачальников XIX века.