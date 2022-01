"Был заговор против Токаева": экс-каз-премьер А.Кажегельдин

00:51 08.01.2022 "Был заговор против президента, в том числе со стороны силовиков". Зачем Токаев позвал в страну силы ОДКБ – версия экс-премьера Казахстана

7 января 2022,

"Был заговор против Токаева": экс-премьер Казахстана объясняет, почему президент Токаев обратился к другим государствам за военной помощью



В Казахстане уже пять дней продолжаются массовые протесты в десятке городов. Их центром стал Алматы, где протестующие в среду захватили здание городской администрации, заблокировали аэропорт, захватили здания полиции и резиденции президента. В ночь на четверг десятки магазинов в Алматы были разграблены, а 6 января в центре города произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и раненые.



Президент Касым-Жомарт Токаев вечером 5 января назвал протестующих "террористами" и обратился к странам – участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой прислать войска для подавления "бандитских формирований", которые, в частности, по его словам, действовали "под Алматы". Уже 6 января в Казахстан прибыли российские военные и бронетехника, также военных пообещали прислать власти Беларуси. Остальные страны ОДКБ пока не приняли однозначного решения в ответ на просьбу Токаева.



Почему Токаев обратился за помощью к ОДКБ, а не использовал для подавления протестов внутренние войска и полицию? Акежан Кажегельдин, бывший премьер Казахстана в 1994-1997 годах, считает, что это произошло потому, что в отношении президента существовал "заговор", в том числе со стороны силовых структур. "Должны быть допрошены абсолютно все руководители силовых ведомств и все руководство города Алма-Аты: почему отдали город ночью мародерам, почему комендант не выполнял указ о чрезвычайном положении, как оказалось, что КНБ было разграблено и оружие попало в руки неизвестно кого?" - подчеркивает он.



Настоящее время: Со вчерашнего дня обстановка в Алматы изменилась кардинально. Помимо масштабных погромов и человеческих жертв, главная новость – ввод войск стран – участниц ОДКБ в Казахстан по просьбе президента Токаева. Еще вчера, когда мы с вами беседовали, вы, наверное, не предполагали, что такое вообще возможно. Но это произошло. Почему это случилось?



Акежан Кажегельдин: Я, конечно, не предполагал, что Токаев обратится к коллегам в ОДКБ, чтобы ему оказали миротворческую помощь. Я даже считаю, что, возможно, это чрезмерное обращение за помощью. Можно было обратиться к своему народу, в Алматы можно было сделать то же самое, что сделали в Бишкеке граждане во время последних протестов – создать дружины и взять охрану объектов торговли и быта своими силами. Но что произошло – то произошло.



Теперь важно не это. Очень важно сейчас вовремя отправить этих "миротворцев" домой, потому что пребывание иностранных военных на казахской земле в весьма опасной ситуации – чревато. Если вдруг эти "миротворцы" примутся разгонять мирные митинги, а таких митингов все-таки большинство (только Алматы отметился разгулом и хаосом), это будет очень близко к более серьезным столкновениям. И мы окажемся в центре межгосударственных конфликтов. Я очень надеюсь, что Токаев понимает эту ситуацию, в ближайшее время он поблагодарит своих коллег за оказанную помощь и попросит возвратить "миротворцев" в свои казармы.



Что касается того, почему это произошло и почему Токаев прибег к этой помощи, – то это мы теперь понимаем. Это был в принципе заговор против Токаева, в том числе со стороны силовых структур. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, и будем надеяться, что Токаев проведет расследование, за которое он уже принялся, объективно, максимально публично. Я уверен, что должны быть допрошены абсолютно все руководители силовых ведомств и все руководство города Алматы. Почему произошло то, что произошло в Алматы, почему это было допущено, почему отдали город ночью мародерам?



Почему комендант не выполнял указ о чрезвычайном положении? Как оказалось, что КНБ (Комитет нацбезопасности) был разграблен и оружие попало в руки неизвестно кого? Вопросов очень много. Именно в Алматы произошли события, которые в принципе наносят тень вообще на институт и конституционное право граждан собираться на митинги со своими требованиями. Поэтому мы очень ожидаем, что Токаев примет соответствующие меры.



Символично, что эти события являются самым неприглядным, самым печальным и кровавым концом эпохи Назарбаева. Жалко, что опять пролилась кровь. Но все годы правления Назарбаева – это были годы интриг, это были годы нестабильности, это были годы, когда маленькая группа богатела, а народ нищал.



И кровь проливается не в первый раз. Мы не должны допустить, чтобы в Казахстане повторился Жанаозен (в 2011 году в Жанаозене полиция открыла огонь по протестующим нефтяникам: погибли 16 человек, больше ста получили ранения – НВ). Должны быть названы абсолютно все имена, кто за всем этим стоит. И ни в коем случае не надо происходящее списывать только на "внешние силы" и на "деструктивные силы". Мы должны понимать, что за этим стоят богатые люди страны, которые боялись потерять свое влияние на экономику и на власть и вынуждены были буквально за эти последние два дня покинуть страну. Двадцать семь частных бортов вылетело из Казахстана в зарубежье за последние дни. Посчитайте, чьи это семьи уехали, и вы поймете, кому было выгодно то, что происходило в стране, и кто был заинтересован в таком насилии.



Настоящее время: Все-таки какие последствия для Казахстана и для стран – участниц ОДКБ может иметь нынешняя отправка военного контингента?



Акежан Кажегельдин: В первый раз ОДКБ выполнила одну из норм, которая записана в ее уставе. Вообще-то ОДКБ по этой норме должна помогать своим странам-участницам защищать свою территорию от нападения извне. Но ОДКБ не должно быть полицейской силой, это неприемлемо.



Вот почему я настаиваю на том, чтобы Токаев в ближайшее время попросил коллег отозвать эти силы, потому что для того, чтобы навести порядок в Казахстане, достаточно казахских сил. Даже если он не доверяет своим силовикам, он не имеет права не доверять своим гражданам. Это разные вещи, потому что граждане тоже не доверяют его силовикам и не доверяли. Вы посмотрите на наших генералов в парадной форме – у них иконостас на груди! Такое ощущение, что они все участвовали в каких-то секретных тайных войнах, непонятно, где и когда они побеждали, что у них столько наград. И вот, пожалуйста, результат – два последних дня – и армии не оказалось на месте.



Настоящее время: Сам Токаев говорит, что эта операция будет "антитеррористической", и постоянно указывает на то, что якобы силы извне проводят эти всякие непонятные операции и митинги в Казахстане. Что вы об этом думаете? Почему такая риторика?



Акежан Кажегельдин: Если он проведет объективное расследование и привлечет международных специалистов к такого рода расследованию и они найдут, что это действительно были какие-то "террористические группировки", я принесу публично свои извинения. Но сегодня я уверен, что эта риторика чрезмерна. Не было никакого боя под Алматы в Капшагае.



Настоящее время: А как сами казахстанцы относятся к просьбе своего президента прислать иностранные войска?



Акежан Кажегельдин: Вообще-то это большая, серьезная политическая ошибка. И Токаеву когда-нибудь придется за эту ошибку расплачиваться. Вопрос в том, будет ли это на выборах путем голосования – что люди проголосуют против него, или это будет другим путем.



Я понимаю, вероятнее всего, что он оказался в тяжелейшей ситуации. У меня просто нет фактов – одни догадки. Я понимаю, кто стоял за всем этим, кто поощрял и участвовал в этом если не прямо, то косвенно, – все, кто руководил городом Алматы, все, кого он недавно уволил из силовых структур. Токаев им не доверял, но он не мог не доверять своему народу. Нельзя было приглашать миротворческие силы, потому что сегодня это похоже не на миротворчество – сегодня это похоже на международную полицейскую операцию. Источник - rus.azattyq.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641592260

