В Душанбе ушел из жизни известный актер Махмадали Мухаммадиев

06:31 08.01.2022

Январь 07, 2022

Алишер Зарифи

Похороны Махмадали Мухаммадиева



Махмадали Мухаммадиев, известный таджикский актер театра и кино, скончался 7 января на 76-м году жизни. Пока официальная причина смерти актера не объявлена, однако, по словам близких, последние дни страдал от серьезного нарушения функции дыхательной системы.



Мирзоали Мухаммадиев, брат Маҳмадали Мухаммадиев, 7 января в беседе с Радио Озоди сказал, что у актера не было серьезной болезни, состояние его здоровья ухудшилось внезапно. "У него были нарушены функции дыхательной системы, иногда жаловался на повышенное давление. Я ему часто отправлял лекарственные травы. Недавно он сказал, что чувствует себя хорошо. Но на днях позвонил и сказал, что состояние здоровья ухудшается", добавил Мирзоали Мухаммадиев.



У известного актера остались двое детей – сын и дочь. По словам близких, дочь актера живет в Дании, из-за чего не смогла прийти на похороны отца.



На церемонию прощания с Махмадали Мухаммадиевым утром 7 января пришли коллеги, друзья и ученики актера. Он был похоронен на кладбище на 7 км. столицы.



Актер театра и кино Асланшо Рахматуллоев говорит, что Мухаммадиева знали и уважали не только в Таджикистане, но и за пределами страны.



"Его знали во всем бывшем Советском Союзе. Во всех киностудиях бывшего СССР нас, актеров, первым делом спрашивали о нем – это свидетельство того, что его знали и до сих пор не забыли", говорит наш собеседник.



Дилбар Умарова, народная артистка Таджикистана и однокурсница покойного, считает смерть Махмадали Мухаммадиева невосполнимой утратой для таджикского искусства.



"Не думала, что так скоро он покинет нас. Махмадали был талантливым актером, высоким, красивым человеком. Ему очень шли усы, придававшие его облику решительный вид. Он был добродушным и веселым", говорит она.



Тем временем, по словам Нуриддина Джаррони, режиссера государственного академического драматического театра имени Лохути, талант актера оказался не до конца раскрытым в театре.



Махмадали Мухаммадиев родился 10 марта 1946 года в Дарвазском района ГБАО. Он выпускник Государственного института театрального искусства им. А.В.Луначарского в Москве. Махмадали Мухаммадиев сыграл роли во многих художественных фильмах и телефильмах, среди них - "Контрольная полоса", "Заложник", "Сказание о Сиявуше", "Случай в аэропорту", "Человек меняет кожу", "Последняя охота", "Звезда в ночи", "Тень", "Отважный Ширак", "Сегодня и всегда", "Полет моей тещи", "Судьба", "Исцеление" и др.