 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Террористический транзит. Причина наступившего хаоса в Казахстане – не протесты, а отчаянная борьба за власть между кланами, - Д.КисловТеррористический транзит. Причина наступившего хаоса в Казахстане – не протесты, а отчаянная борьба за власть между кланами, - Д.Кислов
08:11 08.01.2022

Нурсултан Назарбаев и его племянник - тогда еще полковник КНБ Самат Абиш

Днем 7 января из Алматы стали поступать известия, вносящие определенную ясность в происходящее в Казахстане в целом. Телеграм-канал Orda.Kz внезапно сообщил об аресте генерала Самата Абиша. Спустя час это сообщение было удалено с извинениями за ошибку, однако, успело разойтись по зарубежным СМИ и вызвало фантастически бурную реакцию в социальных сетях.

Что же это за человек, чье имя мало известно зарубежным наблюдателям, но упоминание которого буквально будоражит казахстанское общество?

Прежде всего, Самат Абиш – сорокатрехлетний племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – сын его брата Сатыбалды Абишевича, погибшего в автокатастрофе в 1981 году.

Во-вторых, он - бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ – аналог российской ФСБ. – Прим. автора) Казахстана. Вместе со своим начальником Каримом Масимовым он был убран со своего поста указом Токаева двумя днями ранее.



Отмечу, что в свое время должность первого зампреда КНБ Казахстана занимал бывший зять Назарбаева – Рахат Алиев. Ни к чему хорошему это, как известно, не привело.
В-третьих, Самат Абиш – родной брат второго племянника Назарбаева, одного из богатейших людей Казахстана Кайрата Сатыбалды, состояние которого можно обозначить только девятизначными числами.

Как и Самат, Кайрат начинал свою карьеру в рядах КНБ, затем ушел в бизнес. Только ленивые и нелюбопытные граждане в Казахстане не знают, что Кайрат Сатыбалды много лет является неформальным лидером религиозных радикалов страны и управляет хорошо структурированными военизированными подразделениями, главным образом, в южных регионах республики.

Кайрат Сатыбалды выступает на свадьбе перед своими поклонниками.

О том, что племянники Назарбаева, получившие власть и деньги с благословения своего полновластного дяди, стали опасны для страны, давно поговаривали в кулуарах местные эксперты и журналисты.

"В последние годы на юге нашей страны появилось ужасно много консервативных мусульман, - рассказывает мне знакомый казах из Шымкента. – Закутанные с ног до головы женщины! Такого никогда не было в традиции нашего народа. Всех этих ‘’ваххабитов’’ и крышевали братья Сатыбалды".

К слову сказать, арестованный только что криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (известный как Дикий Арман) – чуть ли не правая рука Кайрата Сатыбалды. И именно он – согласно свидетельствам очевидцев – стал одним из инициаторов первых агрессивных нападений в центре Алматы 5-го января нового года.

А только что задержанные в Шымкенте провокаторы рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они "теряли контроль" над собой. Уверен - платили не "сорос" и не Госдеп. Племянники.

"Беспорядки, которые происходят в Алматы - в вотчине Самата Абиша - прямое следствие того, что он пошел ва-банк и играет против Токаева чуть ли не в открытую", - поделился своим мнением в эфире "Эха Москвы" известный журналист Лукпан Ахмедьяров.

Буквально антитеррористическую операцию, что происходит в Казахстане прямо сейчас, никак нельзя назвать "подавлением протестов", тем более – "руками ОДКБ и Кремля".

На самом деле митинги и акции безо всякой агрессии сегодня продолжаются в Актау и Жанаозене - где они и начинались, пока тем временем умелая рука активно "переформатировала" их в настоящие бандитизм и мародерство в Алматы.

Уже два с половиной дня слабый президент Токаев вместе со своей личной охраной - в отсутствие не подчиняющихся ему (пока) армии и полиции - ведет уличные бои с "частными военизированными бригадами", направляемыми племянниками Елбасы Саматом Абишем и Кайратом Сатыбалды.
Что случилось с Назарбаевым, почему он молчит, бежал из страны или исчез в небытие, мы пока не знаем. Поговаривают, что все началось с какого-то конфликта между дядей и его племянниками.

Очевидно одно: Назарбаев ушел со сцены – он или политический, или уже физический труп. Но его клан, силовая и бизнес-империя его семьи отчаянно сопротивляются, не желая утрачивать свои материальные активы и рычаги влияния.

К открытому конфликту и террору племянники, вероятно, готовились заблаговременно. Протесты на западе страны стали для них лишь удобным моментом для манипуляции и давления на Токаева.

"Увидев, что они отстранены Токаевым от власти, племянники Назарбаева быстро мобилизовали простой малограмотный люд юга, вчерашних жителей аулов предгорий Каратау и долины Чарына, - пишет у себя в Facebook профессор-историк Андрей Зубов. - Думаю, они готовились к такому варианту ответа уже давно, посадив на все важные должности в силовых структурах страны и, особенно южных областей, единомышленников - радикальных исламистов.
И потому, когда напуганный размахом мирного протеста, требовавшего уже и его смещения, Токаев решил вызвать свои войска - войска не вышли. Генерал Самат Абиш отдал иной приказ. И в брошенный силовиками двухмиллионный город Алматы стали вливаться [...> выходцы из аулов, единодушные и единоверные и талибам, и их сиятельным приверженцам в казахской элите".

Думаю, профессор прав. И продолжу: именно для сохранения стабильности в стране и, разумеется, своей власти Токаев и прибегнул к отчаянному шагу - помощи сил ОДКБ.
Шаг этот воспринимается сегодня в Казахстане неоднозначно. Патриоты заявляют об опасности "оккупации" со стороны России. Аполитичные обыватели и бизнесмены открыто поддерживают любую внешнюю помощь в наведении порядка.

Разумеется, все эти события прямо или косвенно на руку Кремлю, стремящемуся - по заветам Суркова - расширять свою империю. Поговорим об этом отдельно некоторое время спустя. И обязательно поинтересуемся мнением самих казахстанцев.

Но в настоящее время на кону выживание и государственной власти, и простых граждан Казахстана.

Давайте не забывать и об этом.

ДАНИИЛ КИСЛОВ
07.01.22

Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641618660
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