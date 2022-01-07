Задержан экс-глава КазКНБ Карим Масимов - главарь "международных террористов" аль-Масяня?

09:19 08.01.2022

8 января 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Ситуация в Казахстане. Задержан экс-глава КНБ Карим Масимов



В Казахстане задержан экс-глава КНБ Карим Масимов. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости".



Уточняется, что Карим Масимов задержан за госизмену.



"Снятый после начала беспорядков с поста экс-глава Комитета нацбезопасности РК задержан по подозрению в госизмене и водворен в СИЗО", - передает Telegram-канал.



Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В городах страны ситуация потихоньку стабилизируется. Доступ к интернету восстановлен.