Елбасы - в Китае. Племяш Абиш задержан в Дубае, племяш Сатыбалды - в... другом месте

09:24 08.01.2022

Появилась информация об аресте племянника Назарбаева в Дубае

Политолог Дубнов: племянник экс-президента Казахстана Назарбаева арестован в Дубае



Появилась информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Эксперт по Средней Азии, политолог Аркадий Дубнов написал на своей странице в Facebook, что сам Назарбаев находится в Китае.



"Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы КНБ Казахстана", - написал Дубнов.



Ранее политолог Георгий Бовт заявил, что Назарбаев мог бежать в Киргизию, Россию или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).



7 января издание Orda.kz сообщило, что Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. В Казахстане остался только младший брат Назарбаева Болат.



Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и покинул его в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии "Нур Отан", а в его честь переименовали столицу республики Астану - она получила название Нур-Султан.