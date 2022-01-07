Маргарита Симоньян: откуда в Казахстане появились тысячи террористов?

09:39 08.01.2022

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсетях поразилась тому, как в Казахстане внезапно появились тысячи террористов, способных противостоять регулярной армии.



"Организованные террористические бандформирования не возникают в одну ночь. И даже в один год. Как это можно было прозевать? Прозевать подготовку тысяч людей, способных обезвредить полицию, армию, захватить аэропорт, оружейные склады, - КАК???", - написала она.



Симоньян предположила, что спецслужбы Казахстана вместо работы по обеспечению безопасности государства занимались отловом русскоязычных активистов, и эта ситуация должна стать уроком многим государствам на постсоветском пространстве.



Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу своей страны и сообщил, что отдал силовикам приказ стрелять на поражение по террористам.