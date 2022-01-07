|В Алматы туман и... стрельба
09:43 08.01.2022
Протесты в Казахстане 2022: В Алма-Ате возобновилась стрельба
Елена Прошина
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В Алма-Ате утром 8 января возобновилась стрельба. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.
Фото: EPA / ТАСС
"Одиночная стрельба слышна", - заявил собеседник.
Информацию о перестрелках подтвердил корреспондент Sputnik Казахстан. Он отметил, что сейчас на город опустился сильный туман. Это осложняет видимость и затрудняет работу полиции.
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По словам журналиста, антитеррористическая операция в городе продолжается. Жители города помогают полиции выявлять подозрительные группы людей. Отмечается, что "преступные группировки прячутся в небольших скверах и парках".
Ранее сообщалось, что в Казахстане задержаны более 4,2 тысячи человек.