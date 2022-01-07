Как и для чего Россия задействует РБ-341 В "Леер-3" в Казахстане, - "СП"

09:51 08.01.2022

Уровень вооружения наших миротворцев не сулит ничего хорошего вотчине Назарбаева

Александр Ситников

8 янв. 22

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в очередной раз обратился к народу своей страны и сообщил, что "правоохранительным органам и армии дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения". Все это говорит о крайне отчаянном положении официальных властей и о твердой готовности пойти на самые радикальные меры.



Сводки из охваченной беспорядками страны напоминают начало гражданской войны в Сирии в 2011 году. Тогда в бывшей "арабской Франции" (так тогда называли САР) никто не верил, что за считанные месяцы относительно благополучное государство превратится в руины. Слишком много общего: там и там в борьбу вступили кланы, имеющие сильнейшее влияние на свою фанатичную молодежь.



Такое впечатление, что и в Казахстане, как когда-то в Сирии, идет формирование военных группировок и/или "пробуждение" спящих ячеек террористических организаций, которые решили воспользоваться стихийными социальными протестами.



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В частности, 7 января Ситуационный центр МВД Казахстана сообщил: "На СИЗО в городе Талдыкорган была совершена попытка нападения. Атака террористов, переодетых в камуфляжную форму, предотвращена. В ходе спецоперации правоохранителями уничтожен один нападавший, второй ранен. Всего нападавших было 20 человек".



Чуть ранее на сайте МВД Казахстана появилась информация: "10 единиц гладкоствольного оружия перехватили правоохранители в Кордае. Задержали Subaru без госномеров. В полицию доставлено четыре человека. Задержаны еще две машины с 26 единицами новых сотовых телефонов".



Зарубежные СМИ, со ссылкой на информагентство КазТАГ (по некоторой информации сайт kaztag. kz, как и orda. kz, заблокирован), пишут о неких группах вооруженных людей, которые якобы 6 января захватили телевизионную башню на холме с видом на Алматы. Возможно, это были те самые протестанты (точнее повстанцы), которые в ночь с 4 на 5 января штурмовали здание мэрии и устроили повсеместно пожары.



Принимаемые властями меры дают первые результаты, но рано говорить о стабилизации. По информации, которая прорывается в соцсети, можно понять, что 7 января в Алматы было относительно спокойно (хотя все может поменяться), слышны лишь редкие автоматные очереди. В то же время сообщается, что "боевики организованно отступают в Алматинскую область".



На страничке Orda. kz в Facebook приводится пост о том, что большая часть митингующих в Актау разошлась. Люди якобы даже разобрали все шатры и убрали за собой мусор. Тем не менее некие активисты требуют "не расходиться" и снова собрали толпу из 700 человек, готовых продолжить борьбу.



Власти на местах твердят, что протесты, перешедшие в кровопролитие, являются полным подтверждением слов Токаева о том, будто нынешние волнения связаны с террористическими и преступными группировками, которым, возможно, помогают иностранцы.



Здесь можно вспомнить пропагандистское видео ИГИЛ*, демонстрирующее идеологическую обработку и обучение стрельбе из АК-74 казахстанских детей возраста десяти лет. Напомним, в 2014 году ролик под названием "Гонка к добру" был подготовлен главным медиаподразделением террористической группировки "Аль-Хайят Медиа Центр" **.



На том видео голос пояснил: "Познакомьтесь с некоторыми из наших новых братьев из Казахстана. Они ответили на агрессию крестоносцев своей хиджрой". Затем один из взрослых боевиков прокомментировал: "Они готовятся к борьбе с кафирами (неверующими) и мушриками (многобожниками)". Теперь тем детям лет по двадцать…



Мало кто знает, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в свое время принял решение о возвращении из Сирии и Ирака казахов, связанных с ИГИЛ. Эта политика продолжилась и при Токаеве. Детям боевиков ИГИЛ выдали казахские свидетельства о рождении и дали казахские имена, а женщинам, задержанным за связь с боевиками, выдали чистые паспорта и документы, чтобы уменьшить социальную стигматизацию и облегчить их интеграцию в общество.



Похоже, получилось, не очень. Собственно, поэтому, никто не может дать более-менее внятное объяснение тому, что же на самом деле произошло. Ведь с самого начала ничего не напоминало о классической схеме смены режима. С 2 по 4 января протесты являли собой аморфное состояние начинающегося хаоса, в который никак не хотели верить казахские институты власти. Было также ясно, что политической оппозиции не существует, хотя бы потому, что у гражданского общества нет независимых каналов для самовыражения.



С одной стороны, эксперты говорили о переполненной чаше терпения, с другой - о кланах, объявивших войну "Шал" (Старик) Назарбаеву, которому толпа скандировала "кет" (уходи). Но даже ежу понятно: такие спонтанные протесты не могут возникнуть одновременно в территориально огромной стране практически за одну ночь и перерасти в кровавую междоусобицу.



Есть мнение, что беспорядки как быстро возникли, так и быстро потухнут. Но есть одно но. Москва ввела в Казахстан подразделения РЭБ и беспилотной авиации, а также гусеничные и колесные легкие бронированные машины, которые хорошо себя зарекомендовали в Сирии. Возможно, этот тот случай, когда правильнее перебдеть, чем недобдеть. Тем не менее можно предположить, что российские спецслужбы знают больше, чем официально сообщается.



В Казахстане, например, вместе с миротворцами засветились мобильные платформы РБ-341 В "Леер-3", с помощью которых обнаруживаются вражеские мобильные телефоны, планшеты и другие комплексы связи для последующего нанесения огневого удара по этим координатам. В состав комплекса входит пара БПЛА "Орлан-10", способных нести небольшие глушилки.



В целом военная техника, доставленная в Казахстан в рамках миротворческой операции, скорее всего, предназначена для борьбы с вооруженными группировками, наподобие тех, которые проявили себя в Сирии, чем для принуждения к порядку плохо подготовленных спонтанных отрядов молодняка, вооруженных гладкоствольным и трофейным оружием.



С учетом того, что мобильный интернет и так заглушен операторами, РЭБ "Леер-3", скорее всего, превентивно предназначен для подавления радиотелефонов, которыми любят пользоваться боевики уже состоявшихся группировок с опытом ведения подрывной или повстанческой войны.



Если посмотреть на предварительные цифры потерь правоохранителей, о которых сообщил госканал "Хабар 24", то очевидно, что штурмовали учреждение власти далеко не новички, только что взявшие оружие в руки. 12 убитых и более 350 раненых спецназовцев - это серьезная заявка на то, чтобы из Казахстана сделать еще одну Сирию или даже Ливию.



Обращает на себя внимание реакция Белого дома, которую можно назвать скорее нейтральной, хоть и с оттенками традиционной русофобии. "Мы внимательно следим за сообщениями о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои коллективные миротворческие силы в Казахстан, - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. - У нас есть вопросы о характере этой просьбы и о том, было ли это законное приглашение или нет. На данный момент мы этого не знаем".



В США, очевидно, не знают, как реагировать. Если бы речь шла только о гражданском неповиновении, с которым расправляется власть, да еще с помощью России, страшно даже представить, какой крик стоял бы за океаном. С определенной долей уверенности можно сказать, что янки знают о джихадистской угрозе, которая нависла над Казахстаном.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



** "Аль-Хайят Медиа Центр" является подразделение запрещенного в России "Исламского государства"