Елбасы сидит в Нур-Султане (под домашним арестом?)

11:36 08.01.2022

24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Ситуация в Казахстане. Нурсултан Назарбаев находится в столице - Айдос Укибай



Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана. Об этом сегодня сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.



По его словам, елбасы призвал всех сплотиться вокруг главы государства для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны.



Это первое официальное сообщение о местонахождении Нурсултана Назарбаева. Со 2 января этого года, когда начались акции протеста, он, являясь лидером нации, ни разу не прокомментировал трагические события.



Айдос Укибай попросил не распространять ложную спекулятивную информацию и заверил, что елбасы находится на прямой связи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.



Вчера стало известно, что лидер Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с экс-главой РК Нурсултаном Назарбаевым.



Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В городах страны ситуация потихоньку стабилизируется. Доступ к интернету восстановлен.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ "Скорпион".