В Бишкек вновь сел "назарбаевский" Bombardier global 600

12:00 08.01.2022

8 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

В аэропорту "Манас" вновь приземлился самолет, похожий на "назарбаевский"



Частный самолет Bombardier global 600 вновь приземлился в аэропорту "Манас". Об этом свидетельствуют данные с Flightradar24.



Отметим, что 6 января ночью самолет уже прилетал в Кыргызстан, только из Македонии. Тогда в аэропорту "Манас" заявили, что он приземлился на техническую стоянку. "Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают", - заметили в ОАО "МАМ".



На этот раз точкой вылета судна значится Дубай (ОАЭ).



А часом ранее, также 6 января, в Бишкек прилетал еще один аналогичный самолет. Однако в воздушной гавани сообщение так и не прокомментировали.



5 января в связи с событиями в Казахстане в социальных сетях стала распространяться информация о том, что частный самолет Тимура Кулибаева (зятя Нурсултана Назарбаева) направляется в Кыргызстан. В это же время другой новостной канал привел тот же скриншот с описанием, что в КР направляется самолет дочери Назарбаева Динары.