 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.01.2022
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В Бишкек вновь сел "назарбаевский" Bombardier global 600
12:00 08.01.2022

8 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В аэропорту "Манас" вновь приземлился самолет, похожий на "назарбаевский"

Частный самолет Bombardier global 600 вновь приземлился в аэропорту "Манас". Об этом свидетельствуют данные с Flightradar24.

Отметим, что 6 января ночью самолет уже прилетал в Кыргызстан, только из Македонии. Тогда в аэропорту "Манас" заявили, что он приземлился на техническую стоянку. "Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают", - заметили в ОАО "МАМ".

На этот раз точкой вылета судна значится Дубай (ОАЭ).

А часом ранее, также 6 января, в Бишкек прилетал еще один аналогичный самолет. Однако в воздушной гавани сообщение так и не прокомментировали.

5 января в связи с событиями в Казахстане в социальных сетях стала распространяться информация о том, что частный самолет Тимура Кулибаева (зятя Нурсултана Назарбаева) направляется в Кыргызстан. В это же время другой новостной канал привел тот же скриншот с описанием, что в КР направляется самолет дочери Назарбаева Динары.

Источник - 24.kg
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