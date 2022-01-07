Токаев объявил 10 января - "Днем Национального траура"

12:20 08.01.2022

08 января 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Ситуация в Казахстане. 10 января объявлен Днем траура



В Казахстане 10 января объявлен Днем общенационального траура. Об этом сообщают местные СМИ.



Уточняется, что такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов.



Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В городах страны ситуация потихоньку стабилизируется. Доступ к интернету восстановлен.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ "Скорпион".