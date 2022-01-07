"Требование" Китая о ядерном разоружении России и США - что это было? - Регнум

12:35 08.01.2022

США и России по-прежнему принадлежат 90% ядерных боеголовок на планете, поэтому Китай будет наращивать свой ядерный потенциал, а остальные сокращать?



3 января лидеры ядерных держав, а также постоянных членов Совета Безопасности ООН, а именно России, Китая, США, Великобритании и Франции приняли совместное заявление, в котором в качестве первоочередной своей ответственности они отметили "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием", в связи с тем, что в новой ядерной войне не может быть победителей. В том числе они сошлись во мнении, что необходимо не допустить дальнейшего распространения ядерного оружия.



На следующий день, 4 января директор департамента по контролю над вооружениями министерства иностранных дел КНР Фу Цун выступил перед китайскими и зарубежными СМИ касательно совместного заявления лидеров пяти ядерных держав по предотвращению ядерной войны. Российский ТАСС приводит цитату Фу Цуна, ссылаясь на него напрямую, в которой он, по сути, заявляет, что вопрос ядерного разоружения касается США и России, но не Китая.



"США и России по-прежнему принадлежат 90% ядерных боеголовок на планете, они должны раз и навсегда юридически обязательным образом сократить свои ядерные арсеналы", - заявил Фу.



По его словам, "Китай всегда придерживался политики неприменения ядерного оружия первым", а ядерный потенциал Китай и так уже "поддерживается на самом низком уровне, необходимом для национальной безопасности".



Немецкое издание Deutsche Welle также приводит эту цитату и отмечает, что со слов Фу Пекин "продолжит модернизировать свой ядерный арсенал из соображений надежности и безопасности". Публикация с аналогичным содержанием вышло также в целом ряде СМИ, включая французское агентство AFP и тайваньскую газету Taiwan News… но не в китайской прессе.



Поразительно, но на официальном сайте МИД Китая, где, как правило, очень подробно и дословно приводятся высказывания пресс-секретаря ведомства на ежедневных брифингах, дана очень куцая публикация, где не прямой речью, а в пересказе с редким и выборочным цитированием даются слова Фу Цуна. И если тезисы о том, что в ядерных войнах нет победителей, а конфронтация между ядерными державами - это плохо, найти можно, то тезисов о том, что Китай продолжит модернизировать свой арсенал и о том, что Россия и США должны разоружиться первыми, нет и в помине.



Надо понимать, что именно этот пресс-релиз, данный внешнеполитическим ведомством Китая, является, так сказать, "руководством к действию" при освещении вышеуказанной встречи в китайской прессе.



В китайской газете Global Times, которая является главным рупором политической пропаганды Китая на иностранную (преимущественно англоязычную) аудиторию, также не найти высказывания Фу о том, что США и Россия должны сократить свои ядерные арсеналы. Однако тезис о модернизации Китаем своего вооружения раскрыт более чем достаточно.



Так, Фу заметил, что поскольку США официально назначили Китай своим крупнейшим конкурентом и применят все необходимые средства сдерживания, включая развертывание ракет средней дальности наземного базирования после выхода из договора РСМД, то Китай не может не отвечать на эти вызовы.



По его словам, все "это изменило динамику безопасности, поэтому Китаю необходимо отреагировать на это и, естественно, принять меры". В число этих мер и входит "модернизация ядерного потенциала из соображений надежности и безопасности".



Китайский военный эксперт Сюй Гуанъюй в интервью газете Global Times заявил, что все вышесказанное означает, что Китай будет активно улучшать качество своего ядерного вооружения в ногу с развитием технологий, дабы гарантировать его точность и мощь поражения, а также трудность для перехвата противником. В противном случае исчезнет его сдерживающий фактор.



Ну и самое интересное, если поверить всем вышеперечисленным иностранным (не китайским) СМИ, которые все-таки привели цитату Фу о том, что Россия и США должны сократить свое ядерное вооружение ввиду того, что его у Китая мало, то тот же Фу предлагает это делать, не спеша разглашать данные о количестве ядерных вооружений Китая. По словам Фу, само по себе количество ракетных шахт не является ориентиром для оценки ядерного потенциала Китая.



"Что касается количества, Китай не намерен участвовать в гонке вооружений, но конкретное количество нашего ядерного оружия является военной тайной. Неопределенность сама по себе служит сдерживающим фактором", - добавил Сюй.



Интересная вырисовывается картина. Ядерный потенциал Китая - секрет, но он совершенно точно очень маленький, поэтому Россия и США должны сократить свой. Только до какого уровня? "Очень маленького"? Безусловно, никто не считает ядерный потенциал Китая сопоставимым с американским или российским, но тем не менее интересный подход. Наверняка ни один из членов "ядерного клуба" никогда не поделится точными данными о своем вооружении, и обвинять Китай в чем-то здесь абсолютно бессмысленно.



Но нельзя не отметить здесь в принципе тезис о том, что эти ваши "ядерные разоружения" не касаются Китая, дескать, мы бедные и несчастные, а вы вон какие. Вот и занимайтесь там, а мы пока будем наращивать. И будут заниматься, потому что дураков нет. Все понимают, что чем у тебя больше ядерного оружия, чем более совершенные у тебя средства доставки, тем меньше шансы, что на тебя нападут. Ну, а сам ты нападать не собираешься… пока вроде как.



Но возникает вопрос, почему столь яркое высказывание главы департамента по контролю над вооружениями при МИД Китая получило столь малый резонанс в мировой прессе и почему оно совершенно не нашло отражения в китайских СМИ? Версию о том, что это придумали "лаоваи" (кит. "иностранцы"), думаю, стоит отбросить с ходу, потому что опровержений со стороны китайцев мы также не увидели за три дня с момента публикации.



Вероятно, здесь имеет место нежелание пока слишком громко заявлять о претензиях к двум ключевым своим партнерам. США, напомним, все еще главный торговый партнер Китая, а Россия - главный стратегический партнер в деле противостояния с США, обладающий в том числе ядерным потенциалом, способным прикрыть в случае чего и Китай (одно дело воевать с Китаем, а другое - с тандемом Китая и России). Но претензии, вероятно, есть, и сдерживает их слишком сильная экономическая зависимость от США и зависимость от российских энергоресурсов и российских боеголовок, которые надо бы сократить. Но это пока, а когда Китай достигнет достаточного уровня автаркии, разговор может выглядеть уже иначе. Без реверансов и окоротов. Причем в обе стороны.



7 января 2022

Цинь Шихуан