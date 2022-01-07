Среди погибших в Алмате опознан гражданин Израиля Леван Когеашвили (снайпер?)

13:14 08.01.2022

На протестах в Казахстане убили 22-летнего гражданина Израиля

Во время массовых беспорядков в Алма-Ате погиб 22-летний гражданин Израиля



В Казахстане во время массовых беспорядков погиб 22-летний гражданин Израиля, который приехал к родителям на новогодние праздники. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) страны.



По данным израильских дипломатов, убийство произошло накануне, 7 января, во время акций протеста в Алма-Ате. Погибшего звали Леван Когеашвили. Ответственные за смерть мужчины пока не найдены.



Сейчас МИД пытается решить вопрос о возвращении тела убитого на родину для погребения, поддерживает связь с его родителями для выяснения всех обстоятельств случившегося.