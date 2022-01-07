В УкрПравительстве опять секс-скандал - в руководство Минобраза назначена очередная "эскортница" (фото)

13:55 08.01.2022

Игорь Гарбарук: "Кристина Тышкун никогда не была моей помощницей"



Попавший в скандал экс-замминистра образования рассказал "Стране", почему не отреагировал на откровенное платье Тышкун и является ли он куратором проекта президентского университета



Юлия Корзун



Игорь Гарбарук (крайний слева) рассказал о своих отношениях с Кристиной Тишкун. Фото: Instagram



Накануне нового года Украину потряс очередной политико-сексуальный скандал, на этот раз связанный с Министерством образования.



Замминистра образования Игорь Гарбарук уволился из-за откровенного платья Кристины Тышкун, с которой он отправился в рабочую поездку во Львов и был запечатлен на фото в кабинете мэра Львова Андрея Садового.



До сих пор Гарбарук давал лишь очень краткие комментарии. Но "Стране" удалось у него взять интервью, в котором он впервые озвучил свою версию произошедшего, рассказал об отношениях с Кристиной Тышкун, а также сообщил, что являлся куратором проекта президентского университета.



- Давайте сразу о главном: какие у вас отношения с вашей помощницей Кристиной Тышкун, которая так ярко заявила о себе в откровенном платье с глубоким декольте на том самом фото с вами и мэром Львова Андреем Садовым?



- Кристина Тышкун не является и никогда не была моей помощницей. Она также не является сотрудником министерства образования.



- В таком случае, что она делала вместе с вами на фото в мэрии Львова?



- При каждом из министерств существуют государственные компании и множество разнообразных международных проектов. Кристина Тышкун была привлечена к подготовке одного из образовательных проектов. Все остальное - пусть останется для тех людей, которые озвучивали свои какие-то версии.



- То есть Кристина Тышкун не ваша невеста, как об этом говорит молва?



- Нет.



- И вы не встречаетесь?



- Давайте оставим некоторые вещи на рассуждение людей. У нас нормальные человеческие, профессиональные отношения. Также эти отношения можно назвать дружескими, потому что большие проекты невозможно реализовать с людьми, которые ценностно тебе не близки. Это мой принцип.



- Объясняла ли Кристина как-то свой дресс-код перед выходом в свет или после?



- Я отвечаю за себя, а Кристина отвечает за себя. Поэтому вы можете спросить у нее лично. Для меня всегда приоритетны профессиональные качества человека, а не то, как он одевается. Кристина ехала в родной город Львов в праздничный день (Рождество) к своим родственникам и друзьям, с которыми планировала встречу, именно этим был обусловлен выбор одежды.



- Упрощу вопрос: вас не смутил ее наряд?



- Указывать кому как одеваться, кому что делать - дискриминация личности и признаки сексизма. Я исповедую определенные европейские ценности и я буду их и дальше придерживаться. Если кого-то это не устраивает - это его право.



- Ваш ответ устроил бы любого, если бы не скандал и протокол для чиновников. Это был кабинет госслужащего, вы - госслужащий. Как по вашему нужно одеваться во время деловой поездки госслужащих?



- А у нас в стране дресс-код это последний вопрос? У нас нет экономических проблем? Проблем с повышением тарифов? Проблем с продуктовой корзиной? У нас все так прекрасно живут, что проблема дресс-кода во Львовской мэрии - это ключевой вопрос общества? Я понимаю, что все живут своим видением, кому-то интересно одно, а кому-то - другое. Почему у меня никто не спросил о том, что я отвечал за профессиональное-техническое образование? За этот год было открыто 63 учебно-практических центров, повысили стипендию в два с половиной раза. Много всего было сделано.



- Правда ли, что вы отвечали в министерстве за президентский Университет будущего?



- Да, я занимался этим проектом. В распоряжении Кабмина четко написано, что руководитель проекта Ермак Андрей Борисович, а его заместитель - Гарбарук Игорь Николаевич.



- Как далеко вы продвинулись?



- На сегодняшний день, выработаны научные программы, отработаны научные лаборатории, которые там должны быть, разработано огромное количество технической документации. Подобрана группа архитекторов, которая этим занимается, разработана концепция университета.



- То есть, его все-таки достроят?



- На самом деле, большая часть работы уже сделана. Это абсолютно реальный проект. У нас фактически каждую неделю проходили круглые столы с регионами, во время которых выступал министр. Я презентовал для регионов этот проект, они в ответ высказывали свои мысли, что нужно сделать, кого привлечь. Это абсолютно живой проект. У команды, которая осталась в проекте, есть все, чтобы его реализовать в срок, который указан в распоряжении.



- Чем занимаетесь после увольнения?



- Пока отдыхаю вместе с ребенком. Хейт рано или поздно спадет, а настоящие ценности - останутся.



- Если хейт рано или поздно спадет, то почему вы решили уйти?



- Когда такой хейт появляется в Европе, чиновники уходят с должности. Вот и все. Давайте хоть в чем-нибудь будем соответствовать тем европейским принципам, за которые боролось наше государство и народ. Я принял реакцию общества и сделал то, что должен был сделать любой чиновник, который исповедует европейские ценности. Для меня это не пустые слова, это основа моего существования. Реакция общества была показательная и я должен был ответить, я предоставил ответ - во вторник написал заявление об увольнении и Кабмин его принял.



- Что вам сказал министр Сергей Шкарлет?



- Отношения двух людей, остаются отношением двух людей.