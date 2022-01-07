 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 08.01.2022
13:59  Кто защищает коммунистических лидеров Китая от коварных убийц и политических конкурентов?
13:55  В УкрПравительстве опять секс-скандал - в руководство Минобраза назначена очередная "эскортница" (фото)
13:50  К причинам январских событий в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
13:14  Среди погибших в Алмате опознан гражданин Израиля Леван Когеашвили (снайпер?)
12:35  "Требование" Китая о ядерном разоружении России и США - что это было? - Регнум
12:28  Антикитайский саммит американских и японских дипломатов и военных, - А.Кошкин
12:20  Токаев объявил 10 января - "Днем Национального траура"

12:00  В Бишкек вновь сел "назарбаевский" Bombardier global 600
11:36  Елбасы сидит в Нур-Султане (под домашним арестом?)
10:42  Дестабилизация Казахстана – британский след, - А.Игнатьев
09:51  Как и для чего Россия задействует РБ-341 В "Леер-3" в Казахстане, - "СП"
09:46  "Вторая половина Америки" готова на реванш любой ценой, - Дмитрий Дробницкий
09:43  В Алматы туман и... стрельба
09:39  Маргарита Симоньян: откуда в Казахстане появились тысячи террористов?
09:34  Казахстан на перепутье: народный гнев, жесткий сценарий, непонятное будущее, - Т.Ибраимов
09:24  Елбасы - в Китае. Племяш Абиш задержан в Дубае, племяш Сатыбалды - в... другом месте
09:19  Задержан экс-глава КазКНБ Карим Масимов - главарь "международных террористов" аль-Масяня?
09:16  Где Елбасы? Чердаки, канализацию проверили?
08:11  Террористический транзит. Причина наступившего хаоса в Казахстане – не протесты, а отчаянная борьба за власть между кланами, - Д.Кислов
06:31  В Душанбе ушел из жизни известный актер Махмадали Мухаммадиев
00:51  "Был заговор против Токаева": экс-каз-премьер А.Кажегельдин
00:30  Пол Робертс: Россия - последняя оставшаяся христианская страна
00:21  На постсоветское пространство пришла "центральноазиатская весна", - "СП"
00:20  Зачистка в Алма-Ате: "Просто подъехал БТР и начал стрелять в бунтовщиков"
00:18  Нур-Султан обратно переименовали в Астану?
00:17  Почему Россия поддержала нарушившего конституцию президента Токаева? - А.Макаркин
00:14  В Актау продолжаются массовые митинги "иностранных террористов" с требованием отставки Токаева
00:09  Раскол США и ожидание Трампа-2. Что говорят в Америке через год после штурма Капитолия, - А.Харченко
00:06  Видео "Фронта освобождения Казахстана" снял в Украине националист Корчинский
00:04  Беглый олигарх Аблязов передумал и самопровозгласил себя "лидером казахских протестов"
00:01  Официальный (при посольстве) глава казахской диаспоры в Москве Полат Джамалов назвал миссию ОДКБ "оккупацией"
Пятница, 07.01.2022
22:39  "20 тысяч международных террористов атаковали из единого координационного центра", - новое обращение К. Токаева
22:11  Власти Казахстана опровергли информацию о задержании племянника Назарбаева - Абиша (генерала КНБ)
19:42  Алматы. При обороне от восставших Погранакадемии погиб командующий Погранвойск Казахстана генерал Д.Дильманов и офицер Акадмии полковник А.Кабдинов
19:13  Ертысбаев (экс-советник Елбасы): В Казахстане имеет место заговор
19:00  В Алматы во время беспорядков убит режиссер Сакен Битаев
13:47  Украинские пятна казахского мятежа, - А.Уваров
13:45  Чем закончится майдан в Казахстане, - Олеся Медведева
13:15  Токаев: "Никаких переговоров, открывать огонь по террористам без предупреждения"
12:40  Умер Анатолий Квашин - экс-глава Генштаба РФ, начинавший службу в 201 дивизии в Таджикистане
11:43  Казахстан – попытка государственного самоубийства, - "ФСК"
11:29  Новым главой Казахстана де-факто стал генерал Сердюков (командир миротворцев)
11:23  Киргизский спецназ "Скорпион" спешит на помощь братьям-казахам
10:53  Казахстанцы объединяются в народные дружины для охраны правопорядка
10:21  Лепят снегурок? В Киргизии снова не удалось собрать депутатов нового парламента
10:15  Маргарита Симоньян: 6 требований к режиму Токаева
10:11  В центре Алматы опять стрельба - "террористов" выбивают из захваченных гос-офисов
09:25  Войск и полиции в Алматы нет. Все попрятались, - рассказ местной русской
09:13  Картины Коровина и Верещагина. Арестовано все имущество экс-укр-президента Порошенко
09:00  В.Жириновский: Причина бунта-мятежа в Казахстане - бездарная политика Назарбаева-Токаева
08:54  На Украине запретили издавать газеты и кроссворды на русском языке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В УкрПравительстве опять секс-скандал - в руководство Минобраза назначена очередная эскортница (фото)В УкрПравительстве опять секс-скандал - в руководство Минобраза назначена очередная "эскортница" (фото)
13:55 08.01.2022

Игорь Гарбарук: "Кристина Тышкун никогда не была моей помощницей"

Попавший в скандал экс-замминистра образования рассказал "Стране", почему не отреагировал на откровенное платье Тышкун и является ли он куратором проекта президентского университета

Юлия Корзун

Игорь Гарбарук (крайний слева) рассказал о своих отношениях с Кристиной Тишкун. Фото: Instagram

Накануне нового года Украину потряс очередной политико-сексуальный скандал, на этот раз связанный с Министерством образования.

Замминистра образования Игорь Гарбарук уволился из-за откровенного платья Кристины Тышкун, с которой он отправился в рабочую поездку во Львов и был запечатлен на фото в кабинете мэра Львова Андрея Садового.

До сих пор Гарбарук давал лишь очень краткие комментарии. Но "Стране" удалось у него взять интервью, в котором он впервые озвучил свою версию произошедшего, рассказал об отношениях с Кристиной Тышкун, а также сообщил, что являлся куратором проекта президентского университета.

- Давайте сразу о главном: какие у вас отношения с вашей помощницей Кристиной Тышкун, которая так ярко заявила о себе в откровенном платье с глубоким декольте на том самом фото с вами и мэром Львова Андреем Садовым?

- Кристина Тышкун не является и никогда не была моей помощницей. Она также не является сотрудником министерства образования.

- В таком случае, что она делала вместе с вами на фото в мэрии Львова?

- При каждом из министерств существуют государственные компании и множество разнообразных международных проектов. Кристина Тышкун была привлечена к подготовке одного из образовательных проектов. Все остальное - пусть останется для тех людей, которые озвучивали свои какие-то версии.

- То есть Кристина Тышкун не ваша невеста, как об этом говорит молва?

- Нет.

- И вы не встречаетесь?

- Давайте оставим некоторые вещи на рассуждение людей. У нас нормальные человеческие, профессиональные отношения. Также эти отношения можно назвать дружескими, потому что большие проекты невозможно реализовать с людьми, которые ценностно тебе не близки. Это мой принцип.

- Объясняла ли Кристина как-то свой дресс-код перед выходом в свет или после?

- Я отвечаю за себя, а Кристина отвечает за себя. Поэтому вы можете спросить у нее лично. Для меня всегда приоритетны профессиональные качества человека, а не то, как он одевается. Кристина ехала в родной город Львов в праздничный день (Рождество) к своим родственникам и друзьям, с которыми планировала встречу, именно этим был обусловлен выбор одежды.

- Упрощу вопрос: вас не смутил ее наряд?

- Указывать кому как одеваться, кому что делать - дискриминация личности и признаки сексизма. Я исповедую определенные европейские ценности и я буду их и дальше придерживаться. Если кого-то это не устраивает - это его право.

- Ваш ответ устроил бы любого, если бы не скандал и протокол для чиновников. Это был кабинет госслужащего, вы - госслужащий. Как по вашему нужно одеваться во время деловой поездки госслужащих?

- А у нас в стране дресс-код это последний вопрос? У нас нет экономических проблем? Проблем с повышением тарифов? Проблем с продуктовой корзиной? У нас все так прекрасно живут, что проблема дресс-кода во Львовской мэрии - это ключевой вопрос общества? Я понимаю, что все живут своим видением, кому-то интересно одно, а кому-то - другое. Почему у меня никто не спросил о том, что я отвечал за профессиональное-техническое образование? За этот год было открыто 63 учебно-практических центров, повысили стипендию в два с половиной раза. Много всего было сделано.

- Правда ли, что вы отвечали в министерстве за президентский Университет будущего?

- Да, я занимался этим проектом. В распоряжении Кабмина четко написано, что руководитель проекта Ермак Андрей Борисович, а его заместитель - Гарбарук Игорь Николаевич.

- Как далеко вы продвинулись?

- На сегодняшний день, выработаны научные программы, отработаны научные лаборатории, которые там должны быть, разработано огромное количество технической документации. Подобрана группа архитекторов, которая этим занимается, разработана концепция университета.

- То есть, его все-таки достроят?

- На самом деле, большая часть работы уже сделана. Это абсолютно реальный проект. У нас фактически каждую неделю проходили круглые столы с регионами, во время которых выступал министр. Я презентовал для регионов этот проект, они в ответ высказывали свои мысли, что нужно сделать, кого привлечь. Это абсолютно живой проект. У команды, которая осталась в проекте, есть все, чтобы его реализовать в срок, который указан в распоряжении.

- Чем занимаетесь после увольнения?

- Пока отдыхаю вместе с ребенком. Хейт рано или поздно спадет, а настоящие ценности - останутся.

- Если хейт рано или поздно спадет, то почему вы решили уйти?

- Когда такой хейт появляется в Европе, чиновники уходят с должности. Вот и все. Давайте хоть в чем-нибудь будем соответствовать тем европейским принципам, за которые боролось наше государство и народ. Я принял реакцию общества и сделал то, что должен был сделать любой чиновник, который исповедует европейские ценности. Для меня это не пустые слова, это основа моего существования. Реакция общества была показательная и я должен был ответить, я предоставил ответ - во вторник написал заявление об увольнении и Кабмин его принял.

- Что вам сказал министр Сергей Шкарлет?

- Отношения двух людей, остаются отношением двух людей.

Источник - strana.news
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641639300
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  