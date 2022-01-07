Кто защищает коммунистических лидеров Китая от коварных убийц и политических конкурентов?

13:59 08.01.2022 Китайские драконы.



"Лента.ру" продолжает цикл публикаций о том, как в разные годы в СССР и странах соцлагеря охраняли первых лиц государства. Телохранители находились рядом с вождями и президентами в самые напряженные моменты истории, защищали их и знали многое о личной жизни объектов №1. В прошлый раз речь шла об охране северокорейских вождей из династии Ким, которых безуспешно пытались убить южнокорейские и американские спецслужбы. Сегодня "Лента.ру" рассказывает о том, как организована охрана лидеров китайской Компартии. В Китайской народной республике (КНР) к телохранителям вождей всегда предъявлялись высокие требования: они должны пройти многолетнюю школу подготовки в частях спецназа, метко стрелять с двух рук, а главное - иметь правильное происхождение. Охранники китайской партийной элиты были настолько профессиональными, что порой не только защищали китайских лидеров, но и помогали им удержать власть.



Структура, ответственная за безопасность верхушки Компартии Китая и ее лидера Мао Цзэдуна появилась в апреле 1949 года. Главным управлением безопасности (ГУБ) Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), которое базировалось в местности Сибайпо, руководили шесть человек, подчинявшиеся политкомиссару Ван Дунсину, давнему соратнику и другу Мао.



В то время личную безопасность вождя обеспечивали около ста человек из отдельной роты спецполка дозора. Формально охранники подчинялись главе министерства общественной безопасности, но критерии их отбора устанавливал лично Мао Цзэдун. Он хотел видеть в рядах своих телохранителей только молодых и физически развитых бойцов без внешних изъянов.



Это были молодые, здоровые, решительные парни. В первые годы КНР весьма значительную их часть составляли неграмотные или малограмотные солдаты. Пострелять, повеселиться в мужской компании - на это они были мастера

Советский и российский китаевед Юрий Галенович

Из книги "Великий Мао. Гений и злодейство"



Вождь отдавал предпочтение уроженцам Северо-Восточного Китая, которых считал умнее и способнее жителей других регионов. Китайский лидер был уверен, что образование его телохранителям не помешает. Поэтому со временем он распорядился организовать прямо в казармах охранников подобие вечерней школы.



Деньги на покупку всего необходимого для учебы Мао выделил из собственных средств. При этом порой вождь сам проводил с бойцами занятия и читал лично подготовленные им лекции, тем самым укрепляя свой авторитет среди телохранителей.



К охране Мао Цзэдуна не допускали земляков из одного населенного пункта. Речь максимум могла идти об одной провинции. В этом, помимо безопасности, был еще один скрытый смысл: иногда охранники уезжали погостить домой и во время отпусков параллельно вели разведку в родных краях.



Возвращаясь на службу, они докладывали вождю о делах и политической обстановке в самых разных уголках страны. Эти данные обязательно учитывались руководителями охраны Мао Цзэдуна при подготовке его визитов в тот или иной район Китая. К слову, любопытно, что своим первым телохранителям китайский лидер велел разнашивать для него новую обувь. Позже он отказался от этой практики: Мао вообще предпочитал старые вещи, крайне редко обновляя свой гардероб.



"Непробиваемое для атомного удара бомбоубежище"



В марте 1950 года ГУБ было реорганизовано в Центральное бюро безопасности (ЦББ) КПК. И без того строгий отбор сотрудников в ведомство усилили дополнительными требованиями - исключительно крестьянским происхождением кандидатов и наличием у них среднего образования, которое в те времена имел лишь небольшой процент жителей Китая.



Политкомиссар Ван Дунсин



В сентябре 1950 года сотрудникам ЦББ удалось раскрыть заговор против Мао Цзэдуна: террористы хотели убить его выстрелом из гранатомета во время выступления политика на площади Тяньаньмэнь, запланированного на 1 октября. После задержания заговорщиков, которых позже казнили, выяснилось, что за ними стояли западные спецслужбы.



Три года спустя на базе ЦББ возникло новое спецподразделение личной охраны Мао Цзэдуна из тысячи человек - так называемый "Отряд 001", начальником которого стал верный Ван Дунсин. Он подчинялся только самому китайскому лидеру. Поэтому все действия телохранителей вождя теперь целиком и полностью зависели от него.



Резиденция Мао находилась в квартале Чжуннаньхай к западу от Запретного города, древнего дома китайских императоров в Пекине. Ее охранял отдельный полк, подчиняющийся руководству министерства общественной безопасности. Впрочем, вождь нередко бывал в другой резиденции, построенной специально для Мао в его родном селении Шаошань.



Говорили, что там же, под дном вырытого водохранилища или искусственного озера, было сооружено непробиваемое даже для атомного удара бомбоубежище, в котором находился и командный пункт на случай ядерной войны

Советский и российский китаевед Юрий Галенович

Из книги "Великий Мао. Гений и злодейство"



Цифровой шифр "Отряда 001" в 1959 году заменили на "3747", а пятью годами позже подразделение стали называть "Отрядом 8341". С выбором последнего номера в Китае связано несколько легенд. По одной из них, еще до того, как Мао Цзэдун стал лидером страны, некий даосский мудрец предсказал ему 83 года жизни и 41 год правления Китаем.



Впрочем, по другой, более прозаичной версии, цифры "8341" были серийным номером любимой винтовки вождя, которой он пользовался в ходе Наньчанского восстания 1927 года.



Мнительный вождь



Помимо своей основной работы по охране китайского лидера, телохранители из "Отряда 8341", который со временем стал насчитывать около восьми тысяч человек, порой выполняли для вождя деликатные поручения. По некоторым данным, именно они причастны к гибели в 1971 году маршала Линь Бяо.



Его в Китае считали наиболее вероятным преемником Мао Цзэдуна. Однако маршал вместе с семьей неожиданно погиб в авиакатастрофе, а вскоре на всю страну был объявлен предателем. Согласно одной из версий, в какой-то момент Линь Бяо попытался получить контроль над "Отрядом 8341", о чем сразу же узнал вождь.



Тогда маршала вместе с женой и сыном расстреляли телохранители Мао, после чего отнесли тела в самолет и инсценировали авиакатастрофу. Конечно, никаких официальных подтверждений этому нет. Но после гибели маршала внутри "Отряда 8341" начались регулярные чистки, в ходе которых охранники, в чьей преданности усомнился вождь, без разговоров увольнялись.



Мао Цзэдун вообще отличался мнительностью: он был готов в любой момент сменить резиденцию, если хоть немного сомневался в своей безопасности, и старался никогда не купаться в бассейнах, опасаясь, что вода может быть отравлена.



Во время зарубежных визитов китайский лидер требовал всякий раз строить специально для него новый дом



При этом все работы должны были вестись под обязательным контролем представителей "Отряда 8341". А при поездках на поезде Мао Цзэдун из соображений безопасности мог в любой момент потребовать смены маршрута, которая сразу же сбивала график движения других поездов.



Во время движения поезда с вождем железнодорожные пути по его требованию всегда охраняли военные и сотрудники правоохранительных органов. В эти моменты попасть на станции, через которые следовал поезд с Мао, могли лишь руководители и сотрудники службы безопасности железных дорог.



"Немые свидетели размышлений Мао"



Охранники Мао Цзэдуна не только защищали, но и обслуживали его: к примеру, в их обязанности входило помогать вождю надевать верхнюю одежду. А в моменты его выступлений телохранители в определенные моменты хлопали в ладоши, подавая пример собравшимся слушателям.



В последние годы жизни китайского лидера охранники также обтирали его тело влажными полотенцами: из-за ухудшившегося состояния здоровья врачи запретили Мао принимать ванну. А некоторые из телохранителей владели техникой целебного массажа, которая помогала вождю быстро расслабиться и уснуть.



Телохранители были немыми свидетелями размышлений Мао Цзэдуна вслух, его бесед с самим собой. Для этой работы отбирались люди, обладавшие способностью ощущать и понимать движение каждого мускула на его лице или теле; они на лету схватывали все его пожелания и тут же выполняли их

Советский и российский китаевед Юрий Галенович

Из книги "Великий Мао. Гений и злодейство"



Между тем "Отряд 8341" во главе с Ван Дунсином в полной мере показал свою силу после смерти Мао Цзэдуна. Тогда в борьбе за власть в Китае сошлись две группировки: "прагматиков" во главе с Хуа Гофэном и "радикалов". Среди четырех лидеров последней была вдова вождя Цзян Цин.



Поначалу Ван Дунсин поддержал "радикалов", но в решающий момент перешел на сторону их противников. Цзян Цин и другие лидеры группировки были задержаны бойцами "Отряда 8341" и позже получили тюремные сроки. А ставший председателем ЦК КПК Хуа Гофэн в знак благодарности сделал Ван Дунсина своим заместителем.



Но уже два года спустя последний попал в политическую опалу. Ван Дунсина сняли со всех постов и отстранили от руководства "Отрядом 8341". Однако само подразделение продолжило охранять сменяющих друг друга лидеров КНР. Свой номер "Отряд" менял несколько раз, пока не остановился на цифре "61889": она была присвоена ему в 2000 году.



Схватка за "ядерный чемоданчик"



Работа телохранителей нынешнего председателя КНР Китая Си Цзиньпина считается едва ли не самой засекреченной среди их коллег по всему миру. Всего китайского лидера защищают около пяти тысяч человек, которые подчиняются Ван Шаоджуну - генерал-майору Народно-освободительной армии Китая (НОАК).



Когда-то он сам был личным телохранителем Си Цзиньпина. А приходу Ван Шаоджуна на пост главы Центрального бюро безопасности (ЦББ) Коммунистической партии Китая в 2015 году предшествовала масштабная чистка в рядах этого ведомства, ставшая его своеобразной традицией еще со времен Мао Цзэдуна. На этот раз причиной чистки стали шесть покушений на жизнь главы КНР, совершенные к 2014 году.



Их подробности засекречены, но известно, что врагам первых лиц Китая удалось для исполнения покушений внедрить "кротов" в ряды сотрудников ЦББ



В связи с этим Си Цзиньпин был вынужден сменить состав своей охраны: прежние сотрудники "Отряда 61889" были "сосланы" на службу в регионы. Новых телохранителей из числа лучших бойцов спецназа страны китайский лидер отбирал лично. Впрочем, при всем высочайшем уровне подготовки они в 2015 году едва не спровоцировали грандиозный мировой скандал.



Во время визита в Китай президента США Дональда Трампа его военный помощник нес с собой знаменитый "ядерный чемоданчик" для запуска ракет в случае войны. В какой-то момент путь американцу внезапно преградил телохранитель Си Цзиньпина, по непонятным причинам увидевший в нем угрозу для китайского лидера.



Правда, телохранитель не успел сделать что-либо против хранителя "ядерного чемоданчика": в ситуацию вмешались другие члены американской делегации, и инцидент быстро разрешился. В итоге главе ЦББ Ван Шаоджуну пришлось принести американской стороне официальные извинения.



А в 2019 году на помощь китайским коллегам пришел сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) - ведомства, отвечающего за безопасность президента России Владимира Путина



Это случилось во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в момент, когда Си Цзиньпин находился на сцене. Он попытался пожать руки подошедшим к нему гостям мероприятия, но потерял равновесие и едва не упал. К счастью, китайского лидера вовремя подхватил сотрудник ФСО и спас его от падения.



Китайские драконы



2021 год Си Цзиньпин начал с усиления мер по собственной безопасности: число его ближайших телохранителей выросло с шести до восьми человек, а охранников второго круга - с 8 до 12. Выросли и требования к ним: теперь охранники первого лица Китая должны иметь за спиной как минимум шесть лет в спецназе.



Кроме того, телохранители должны владеть минимум восемью видами оружия и уметь стрелять "по-македонски" - с двух рук. На службе каждый из них вооружен тремя пистолетами и двумя ножами. Всякий раз, когда Си Цзиньпин садится в свой бронированный автомобиль, обстановку контролируют восемь охранников. Они становятся спиной к машине в два ряда - по два человека у каждой двери.



В резиденции китайского лидера всегда готовы к вылету несколько вертолетов, а ее окрестности патрулируют дроны. Когда первое лицо Китая путешествует по стране, к его охране подключается спецназ, ракетные войска, сотрудники Народной вооруженной милиции Китая, а также военно-воздушные и военно-морские силы республики.



Особые меры безопасности принимаются во время зарубежных визитов Си Цзиньпина: в пункты его назначения заранее выезжают многочисленные сотрудники "Отряда 61889". Они тщательно планируют все мероприятия на месте, а также организуют круглосуточную охрану зданий и мест, где должен побывать китайский лидер.



Между тем, несмотря на всю мощь своей службы охраны, Си Цзиньпин не имеет личного самолета: все его перелеты проходят на государственных авиалайнерах



Для этого их под контролем сотрудников "Отряда 61889" переоборудуют под нужды первого лица. В частности, в салоне появляются ванная комната, спальня и рабочий кабинет. А когда зарубежный визит Си Цзиньпина заканчивается, все спецоборудование из лайнера демонтируют, и он возвращается к обычным пассажирским авиаперевозкам.



Продолжение следует.



Анна Комиссарова Источник - Lenta.ru

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