В Казахстане жестко задержали корреспондента российского телеканала RT Станислава Обищенко

17:47 08.01.2022

Внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко задержали в Казахстане



Фото: Pavel Mikheyev / Reuters



Внештатного корреспондента российского телеканала Russia Today (RT) Станислава Обищенко задержали в Казахстане. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.



Подробности инцидента и причины задержания не приводятся. Telegram-канал WarGonzo уточняет, что оператор был "жестко задержан" казахстанскими военными в Алма-Ате.



Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила правозащитников в нежелании помогать журналистам в Казахстане.



Протесты в республике начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: митингующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, рассмотрения вопроса о люстрации людей из "клана" бывшего президента Нурсултана Назарбаева.



К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд. Жертвами столкновений стали как минимум 18 силовиков, несколько сотрудников СМИ и десятки протестующих, тысячи человек получили ранения.