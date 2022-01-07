Новым генсеком ШОС стал представитель Китая Чжан Мин

17:52 08.01.2022

В должность генерального секретаря ШОС вступил китайский дипломат Чжан Мин, до этого работавший главой миссии Китая при ЕС. На этом посту он сменил Владимира Норова из Узбекистана.



Китайский дипломат Чжан Мин с 1 января вступил в должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ИА "Дуне". Срок полномочий генсека составляет три года.



Чжан Мин сменил на этом посту представителя Узбекистана Владимира Норова, который руководил организацией в 2019-2021 годах и в конце декабря был назначен заместителем министра иностранных дел.



Чжан Мину 64 года, он является опытным дипломатом, занимал ответственные должности в центральном аппарате МИД Китая и диппредставительствах страны за рубежом. Работал заместителем министра иностранных дел. До текущего назначения был главой миссии Китая при Евросоюзе.



Напомним, что с 17 сентября прошлого года Узбекистан председательствует в ШОС.