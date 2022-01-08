 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.01.2022
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Алматы. Эпизодическая стрельба, с улиц собирают трупы
19:17 08.01.2022

Казахстан. 08.01.2022. Вечер
Новости: Борис Рожин08 январь 2022

Основное на вечер по Казахстану:

1. Зачистка в Казахстане до сих пор продолжается, поступают видео и сообщения о продолжающихся перестрелках военных и полиции с вооруженными боевиками. МИД РФ подтверждает информацию о десятках убитых боевиков. По Алма-Ате продолжают собирать трупы убитых 5-6 января людей (среди погибших 2 или 3 ребенка). Граждан РФ среди пострадавших нет. Жизнь в ряде районов города постепенно нормализуется и худшее для Алма-Аты уже скорее всего позади. Разумеется. эти события на долгие годы останутся в памяти горожан. Такой себе "черный январь", который казалось бы ничего не предвещало.

2. Постепенно идет нормализация транспортного сообщения, включая возобновление работы аэропортов Казахстана. Аэропорт в Алма-Ате обещается возобновить работу с 10 января. РФ оказывает помощь гражданам желающим покинуть Казахстан и которые имели трудности с вылетом во время событий 5-7 января. Перебои с интернетом и связью продолжаются, что порождает проблемы с работой электронного банкинга и невозможностью использовать пластиковые карточки. Магазины в Алма-Ате, которые уже открылись, работают за наличные. Стоит также отметить, что именно китайские специалисты помогали казахским властям блокировать интернет. Китайцы в этом области нынче большие мастера.

3. В руководстве Казахстан продолжаются закулисные переговоры и отставки. По всей видимости сейчас идет торг об окончательных условиях почетной капитуляции клана Назарбаева, которая позволит сохранить лицо самому Назарбаеву и убережет от уголовного преследования его семью. Предмет торга - будущее место клана Назарбаева в системе власти и собственности Казахстана. Разумеется, о временах, когда Токаев подчинялся Назарбаеву можно забыть. Теперь он полновластный правитель. Но вполне понятно, что если идти на полную зачистку клана Назарбаева, это повысит риск эскалации конфликта внутри страны. Поэтому такой туман вокруг главных виновников произошедшего. Как только стороны согласуют все условия, будет обнародован список основных виновников/стрелочников, среди которых могут оказаться и некоторые члены клана Назарбаева. А могут и не оказаться. В любом случае, Токаев по объективным причинам будет куда как ближе к Москве и Пекину чем Назарбаев. И несколько дальше от Анкары, Вашингтона и Брюсселя, что на западе многих расстраивает. Судя по соц.сетям, больше всех расстраиваются турки, которые уже начинают обвинять Эрдогана, что тот не слишком активно действовал в казахстанском кризисе и в итоге позволил Москве себя переиграть. Но, полагаю, за счет экономического влияния Турции в Казахстане, Эрдоган в игре останется, пусть его возможности там и сократятся.

4. Власти Казахстана подтверждают январское решение об отказе от повышения цен на газ с 60 до 120 тенге, а также сохраняют гос.регулирование цен на газ. Кроме того, до 1 июля вводится мораторий на любое повышение тарифов на ЖКХ для населения. С учетом отставки правительства, которое было связано с сговором газовиков приведшим к повышению цен на газ, по факту все первоначальные требования протестующих против повышения цен на газ были выполнены. Планы тех сил, которые планировали использовать эти оправданные протесты граждан Казахстана в своих узкокорыстных целях, провалились. Но уверен, гражданам Казахстана будет интересно узнать фамилии непосредственных виновников как повышения цен, так и тех, кто планировал использовать протесты во внутриполитической борьбе, что и привело к кровавым событиям в Алма-Ате.

5. Контингент ОДКБ уже втянулся в рутинную работу по обеспечению безопасности и в ближайшие 2-3 дня завершит полное развертывание. Никаких боестолкновений или конфликтов нет, сугубо охранная миссия. Власти Казахстана уверяют, что как только ситуация в стране стабилизируется (по разным оценкам это займет еще 2-3 недели), контингент может начать готовиться к выводу (ранее называлась цифра в 1 месяц на операцию). В принципе, задача ОДКБ показать способность быстрой переброски войск в атакуемую страну уже выполнена, теперь стоит задача показать эффективную работу контингента и завершить операцию красиво, чтобы потом на нее можно было ссылаться как пример эффективного и деятельного применения войск ОДКБ, что конечно разрушит миф о том. что ОДКБ это бумажная структура, которая ни на что неспособна. Данная операция безусловно многих удивила и расстроила, так как от ОДКБ такой прыти явно не ожидали. Пашинян в качестве формального политического руководителя операции от имени ОДКБ, выглядит конечно смешно, но вполне в духе современного постмодернизма, понятное дело, что операцией руководят из Москвы.
Борис Рожин

Источник - vbloknot.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641658620
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