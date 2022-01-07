В поселке Райымбек близ Алматы идет бой между казахскими силовиками и... кыргызскими мародерами

19:59 08.01.2022

Стало известно о боевых действиях в пригороде Алма-Аты

РИА Новости: в пригороде Алма-Аты уже несколько часов идет бой



Уже несколько часов в пригороде Алма-Аты идет бой. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.



Очевидцы из местных жителей передали агентству, что боестолкновение ведется вдоль трассы Алма-Ата - Бишкек, в районе поселка Райымбек. По неподтвержденным данным, перестрелка произошла между казахскими силовиками и гражданами Киргизии, которые пытались прорваться на Родину после разгона митингов.



Ране стало известно, что посольство России в Нур-Султане открыло кризисный штаб для эвакуации россиян, которые застряли в стране из-за массовых беспорядков и пожелали покинуть Казахстан. Сейчас ведомство обрабатывает обращения соотечественников и готовит соответствующие документы для организации их выезда.