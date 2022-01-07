Люди бегут из охваченного беспорядками Казахстана

20:05 08.01.2022

И забирают из страны родственников



Корреспондент "КП" отправился в казахстанскую глубинку, чтобы своими глазами увидеть, как простой народ переживает смуту



Дмитрий КОЗУРОВ



На блокпостах в Казахстане - усиленные проверки.



Новости из Казахстана приходят пугающие. И дело не только в стрельбе и поджогах. В стране не работают банки, так что те, кто привык держать деньги на карте, оказались отрезаны от сбережений. А в магазинах, говорят, пустые полки. Короче, полноценный кризис.



Конечно, надо увидеть его собственными глазами.



Проехать в Казахстан - дело непростое. Абы кого не пустят, будь ты хоть 10 раз гражданин дружественной России. К счастью, у меня для поездки были все законные основания - проведать мать. На слово, конечно, никто не верит. Пограничник придирчиво изучает документы, доказывающие наше родство: мое свидетельство о рождении и копию паспорта мамы. Хорошо, что она у меня была, ведь сейчас она не смогла бы просто сфотографировать документ и прислать мне фото: интернет в Казахстане по-прежнему недоступен.



- Закрываются от соседей? - допытываюсь я у водителя.



- Да нет, эти правила все пандемию действуют, въехать можно только по определенной причине.



Для таких вот водил-проводников это золотые времена. Из-за коронавируса Россия с Казахстаном решили как то отдалиться друг от друга: давно отменены поезда, например, Москва-Алматы, ушли в прошлое междугородние автобусы, курсировавшие между Саратовом или Самарой и Уральском. Так что для россиян с родственниками в Казахстане вариантов немного: самолет до Нур-Султана или Алматы или частный извозчик, который переправит через границу.



- А что, много у тебя сейчас клиентов? - спрашиваю у водителя Евгения, с которым мы мчим от самарского аэропорта в сторону границы.



- Да не то чтобы сильно больше обычного. На праздники всегда многие едут к родне в Казахстан. Так-то они, может, погостили бы еще недельку, но решили побыстрее вернуться. И многие забирают родственников от греха подальше, например, пожилых родителей. Вот вчера только отвез в Самару семью.



Сам Евгений живет на два города, между Самарой и Уральском (это административный центр Западно-Казахстанской области, 400 км от Самары, 500 от Саратова).



- Конечно, тяжело сейчас в Казахстане, - вздыхает он. - В магазинах бедненько, кафе и рестораны закрыты. Вчера вот хотел зайти перекусить, так некуда!



- А чего народ вдруг на уши встал? Ну не из-за газа же?



- Ну нет, погоди, газ это важно. В Актау, где все началось, процентов 95 машин на газу ездят. У нас в Уральске большая часть таксистов на нем. - А теперь представь, что цена на топливо вдруг выросла в 2 раза.



- Ничего хорошего в этом, конечно, нет. Но зачем на полицейских нападать и администрации жечь?



- Не путай, у нас на Западе все было культурно, и требовал народ конкретных вещей в связи с ростом цен. Это потом уже волну подхватили в Алмате, пошли какие то дикие требования отправить в отставку всех. Не знаю уж, кто за всем этим стоит, но на Западе требовали только справедливых цен.



- И получили их, президент же велел ограничить ценник на газ и бензин.



- О, это им еще выйдет боком. Если так легко власти соглашаются продавать газ за 50 тенге за литр вместо 120, значит, могут себе позволить. Показали, короче, народу, истинную цену этого газа.



За этими разговорами проходит пол-дороги. Останавливаемся у какого-то магазинчика взять что-нибудь перекусить.



- О, наконец-то хоть кто-то в Казахстан едет, - радуется нам продавщица. - А то с утра все только оттуда. Как будто эвакуацию объявили.