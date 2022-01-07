 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Беспорядки в Казахстане: сцены апокалипсиса в АлматыБеспорядки в Казахстане: сцены апокалипсиса в Алматы
20:08 08.01.2022

Абдужалил Абдурасулов
Би-би-си, Алматы

Так выглядит здание акимата (городской администрации) Алматы

Самый большой город Казахстана сейчас напоминает кадры из фильма об апокалипсисе. Армия и полиция блокировали ключевые объекты. Стрельба в Алматы продолжается. Если бы власти применили силу в самом начале, беспорядков не было бы, сказала Би-би-си одна из местных жительниц. Но кроме гнева по поводу насилия есть и сочувствие к протестующим.

Рано утром в пятницу, когда мы приехали, запах сгоревших автомобилей все еще витал в воздухе. Вокруг было мало людей, многие боялись выйти на улицу.

Армия и полиция блокировали ключевые объекты в Алматы, который стал центром антиправительственных протестов.

Когда мы подходили к солдатам на главной площади, они закричали на нас и выстрелили в воздух, предупреждая, чтобы мы не подходили близко.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Мы следим за происходящим в реальном времени

"Кто не сдастся - будет уничтожен". Токаев приказал стрелять на поражение, протесты стихают

Я приезжаю в Алматы уже много лет. Обычно это шумный город с большим количеством зелени и мест, где можно поесть и выпить.

Теперь магазины и банки разграблены или разрушены. Их владельцам потребуется время, чтобы восстановиться.

Очевидцы рассказывают о происходящем в Казахстане

Большая часть повреждений - вокруг большой главной площади, на которой начинались протесты.

Мэрия сожжена. Сейчас там кромешная тьма, окутанная черным дымом. Близлежащие здания, которые занимали СМИ, также подверглись нападению.

Разрушенные магазины, очереди к банкоматам: местные жители о ситуации в Казахстане

Мы не видели никаких признаков протестов в пятницу - только небольшая группа людей собралась возле разрушенных зданий, чтобы сфотографировать их на телефон. Но мы слышали стрельбу и взрывы - возможно, светошумовых гранат. Поначалу я подумал, что это туман, но потом понял, что это, скорее всего, дым от гранат.

Несколько жителей, с которыми я разговаривал, шокированы и рассержены. Эти события стали беспрецедентными для Казахстана, и многие удивлены тем, как быстро протесты распространились и переросли в насилие.

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Некоторые из тех, с кем я разговаривал, рады прибытию войск из России и других соседних стран, они надеются, что те восстановят порядок. Одна женщина сказала, что правительство должно было быть более жестким с самого начала.

"Если бы они применили силу в самом начале, этих беспорядков не было бы, - сказала она. - Может быть, их беспокоило, что их осудят за применение оружия, но теперь вы видите, к чему привел такой подход".

"Когда слышу взрывы, мне страшно": как живут жители Алматы в условиях ЧП?

Но кроме гнева по поводу волны насилия есть и сочувствие к протестующим. Многие демонстранты приехали из сельской местности, где зарплата низкая, а жизнь тяжелая.

"Я понимаю требования протестующих, - сказал один мужчина, 22-летний повар. - Мы видим, что наши зарплаты не растут... Но это сейчас мародерство и хулиганство, сейчас страдают простые люди. Это надо остановить".

Жители Алматы сейчас сталкиваются с нехваткой продовольствия, крупные супермаркеты закрыты. Магазины, которые открыты, принимают только наличные, но трудно найти банкомат, где можно снять деньги. Интернета нет, и даже вызвать такси кажется слишком рискованным.

Без интернета и мобильной связи, которые не работают должным образом, трудно узнать, что происходит за пределами города. Ходят всевозможные слухи, которые невозможно проверить.

Казахстан никогда не переживал протесты такого масштаба. Волнения были и раньше, но в основном локальные. Ни одно из них не приводило к нападению на главный аэропорт.

Власти, похоже, вернули ситуацию под свой контроль, но город еще не оправился от волны насилия

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Протесты вызвали планы повышения цен на топливо, но также в стране широко распространено недовольство правительством.

После отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который занимал этот пост с момента обретения независимости страны до 2019 года, люди надеялись, что новый лидер Касым-Жомарт Токаев принесет перемены.

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Эти ожидания не оправдались. В частности, переименование столицы Астаны в Нур-Султан в честь бывшего лидера стало для многих доказательством того, что старая элита все еще у власти.

На данный момент все успокаивается, и власти, похоже, держат ситуацию под контролем. Но даже если эти протесты пока закончились, недовольство останется. Возможно, появится еще одна искра, которая зажжет новые.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641661680
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