У России появился отличный шанс вернуть себе северные области Казахстана, - "Голос Америки"

20:10 08.01.2022

КАЗАХСТАН: РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ



"Локальный кризис может стать международным конфликтом"

08 Январь, 2022 01:21



Роман Мамонов

Сергей Соколов



Американские эксперты о происходящем в Казахстане, интересах США, России и Китая



